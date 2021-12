MF: styczniowe oprocentowanie obligacji oszczędnościowych utrzymane na poziomie z grudnia

Oprocentowanie styczniowych obligacji oszczędnościowych utrzymano na poziomie z grudnia - poinformował w poniedziałek resort finansów. Oprocentowanie papierów 3-miesięcznych wynosi 0,5 proc. a 2-letnich - 1 proc.

Oprocentowanie obligacji stałoprocentowych 3-miesięcznych wynosi 0,50 proc. w skali roku, 2-letnich 1 proc. Pozostałe obligacje w pierwszym okresie odsetkowym oprocentowane są odpowiednio: 1,10 proc. dla 3-latek, 1,30 proc. dla 4-latek oraz 1,70 proc. dla 10-latek.

Przypomniano, że 6- i 12-letnie obligacje rodzinne przeznaczone dla beneficjentów programu "Rodzina 500plus" oprocentowane są odpowiednio 1,50 proc. i 2 proc. w pierwszym roku oszczędzania.

Dodano, że oprocentowanie obligacji 3-letnich wyliczane jest co pół roku w oparciu o wartość sześciomiesięcznej stopy procentowej WIBOR6M. W przypadku obligacji 4-letnich oprocentowanie ulega zmianie co roku i jest wyliczane na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz marży - utrzymanej na poziomie 0,75 proc. Ten sam mechanizm obowiązuje przy obligacjach 10-letnich, choć wyższa jest wysokość marży, która wynosi 1 proc.

Oprocentowanie obligacji rodzinnych, ulega zmianie co roku i jest wyliczane na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz preferencyjnej marży wynoszącej 1,25 proc. dla obligacji 6-letnich oraz 1,50 proc. dla 12-letnich.

"W styczniu będzie można nabywać obligacje oszczędnościowe na niezmienionych warunkach. Oprocentowanie obligacji jest zróżnicowane w zależności od ich rodzaju. Aktualnie kształtuje się na poziomie od 0,50 proc. do 1,70 proc. w przypadku standardowej oferty oraz 1,50 proc. i 2 proc. w przypadku instrumentów rodzinnych dedykowanych beneficjentom programu Rodzina 500+. Oferta skarbowych obligacji oszczędnościowych jest zróżnicowana pod kątem czasu trwania inwestycji oraz sposobu naliczania i wypłaty odsetek. Obligacje o oprocentowaniu stałym - trzymiesięczne i dwuletnie - to najkrótsze instrumenty spośród oferowanych. Cztero- i dziesięcioletnie to propozycja dla osób, które chcą oszczędzać w dłuższym horyzoncie czasowym" - wskazało ministerstwo.

Ministerstwo dodało, że nowy rok to również możliwość skorzystania z nowego limitu zakupu obligacji w ramach Konta IKE-Obligacje. W 2022 roku limit ten wynosi 17 766 zł.

"Zainteresowanie obligacjami oszczędnościowymi utrzymuje się na wysokim poziomie. Wyniki sprzedaży pokazują, że nabywcy indywidualni uznają instrumenty skarbowe za atrakcyjną formę pomnażania środków. Obligacje można bezpiecznie i wygodnie kupić przez internet, bez konieczności wychodzenia z domu" - podkreślił wiceminister finansów Sebastian Skuza.

