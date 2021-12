MF: szacowane na koniec listopada br. zadłużenie Skarbu Państwa wyniosło ok. 1,1 bln zł

Według wstępnych szacunkowych danych, zadłużenie Skarbu Państwa na koniec listopada br. wyniosło ok. 1,138 bln zł, co oznaczało wzrost o 11,1 mld zł (1 proc.) w ujęciu miesięcznym - podało w poniedziałek Ministerstwo Finansów.

Jak poinformował resort, według wstępnych szacunków zadłużenie Skarbu Państwa na koniec listopada 2021 r. wyniosło ok. 1.138,1 mld zł. Zadłużenie w podziale według kryterium miejsca emisji wyniosło: dług krajowy ok. 863,9 mld zł, dług w walutach obcych ok. 274,2 mld zł (czyli 24,1 proc. całego długu Skarbu Państwa).

