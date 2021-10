MF: Szacunkowe wykonanie budżetu państwa w okresie w okresie styczeń - wrzesień 2021 r. (komunikat)

- Ministerstwo Finansów informuje:

Komunikat w sprawie szacunkowego wykonania budżetu państwa w okresie styczeń - wrzesień 2021 r.

Szacunkowe wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń - wrzesień 2021 r. w stosunku do ustawy budżetowej na 2021 r. wyniosło:

dochody 360,1 mld zł, tj. 89,0 %

wydatki 312,5 mld zł, tj. 64,2 %

nadwyżka 47,6 mld zł

Dochody budżetu państwa w okresie styczeń - wrzesień 2021 r.

W okresie styczeń - wrzesień 2021 r. dochody budżetu państwa były wyższe o 55,6 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Dochody podatkowe budżetu państwa były wyższe w stosunku do okresu styczeń - wrzesień 2020 r. o ok. 48,3 mld zł.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego:

• dochody z podatku VAT były wyższe o 20,7% r/r (tj. ok. 27,1 mld zł),

• dochody z podatku PIT były wyższe o 15,4% r/r (tj. ok. 6,9 mld zł),

• dochody z podatku CIT były wyższe o 24,3% r/r (tj. ok. 7,4 mld zł),

• dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 6,1% r/r (tj. ok. 3,2 mld zł),

• dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych były wyższe o 8,7% r/r (tj. ok.

0,3 mld zł ).

W okresie styczeń - wrzesień 2021 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło ok. 45,7 mld zł i było wyższe o ok. 7,2 mld zł (tj. 18,7%) w stosunku do wykonania w okresie styczeń - wrzesień 2020 r. W czerwcu miała miejsce wpłata z zysku Narodowego Banku Polskiego za rok 2020 w wysokości 8,9 mld zł.

Wydatki budżetu państwa w okresie styczeń - wrzesień 2021 r.

Wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie styczeń - wrzesień 2021 r. wyniosło 312,5 mld zł, tj. 64,2 % planu. W stosunku do tego samego okresu roku 2020 (318,3 mld zł) wydatki budżetu państwa były niższe o 5,8 mld zł, tj. 1,8%.

Niższe wykonanie wydatków związane jest głównie z niższymi środkami przekazanymi do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (mniej o ok. 8,0 mld zł) wynikającymi z niższego bieżącego zapotrzebowania na finansowanie uzupełniające w związku z dobrą sytuacją na rynku pracy oraz na obsługę długu Skarbu Państwa (mniej o ok. 3,6 mld zł). W części 39 - Transport zrealizowano wydatki niższe o 4,4 mld zł, co wynika głównie z równoległej realizacji wydatków niewygasających z upływem roku 2020 w zakresie utrzymania i remontów infrastruktury kolejowej.

Jednocześnie wykonanie wydatków z tytułu środków własnych Unii Europejskiej było wyższe o ok. 4,0 mld zł, co wynikało przede wszystkim ze wzrostu polskiej składki członkowskiej w wyniku Brexitu oraz wyższego poziomu budżetu UE i wyższej wpłaty z tytułu opłat celnych. Dodatkowo w styczniu nastąpiła zapłata skutków korekt budżetu UE uchwalonych pod koniec 2020 r. (0,4 mld zł).

Ponadto wyższe wykonanie odnotowano w ramach części 46 - Zdrowie tj. więcej o ok. 3,8 mld zł, co wynika z przekazania dotacji podmiotowej dla Narodowego Funduszu Zdrowia. Wyższe wykonanie odnotowano również w ramach części 82 - Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego tj. więcej o 2,8 mld zł.

