MF: szara strefa w grach hazardowych online - poniżej średniej unijnej

Szara strefa w Polsce, zarówno w zakładach wzajemnych, jak i w grach kasynowych online, jest poniżej średniej UE – podało we wtorek MF. W latach 2016-2021 udział szarej strefy w grach hazardowych ogółem w internecie spadł z 79,6 proc. do 17,9 proc. - dodał resort.

Ministerstwo Finansów opublikowało dane na temat kształtowania się w latach 2016 - 2021 udziału szarej strefy na polskim rynku gier hazardowych online na tle innych państw Unii Europejskiej. Wynika z nich, że szara strefa w Polsce, zarówno w zakładach wzajemnych, jak i w grach kasynowych online, jest poniżej średniej UE.

"Analiza prezentuje kształtowanie się w latach 2016-2021 udziału szarej strefy na polskim rynku gier hazardowych online na tle innych państw Unii Europejskiej. Szacunki zostały oparte w całości na danych niezależnej spółki badającej światowe rynki gier hazardowych H2 Gambling Capital (H2) w zakresie tzw. GGR (kwota stanowiąca różnicę między sumą wpłaconych stawek a sumą wypłaconych wygranych" - wyjaśniono w publikacji MF.

Z zaprezentowanych danych wynika, że w Polsce w latach 2016-2021 doszło do spadku udziału szarej strefy w grach hazardowych ogółem w internecie z 79,6 proc. do 17,9 proc. W tym samym czasie średnio szara strefa w grach hazardowych online spadła z 33 do 25,2 proc.

Szara strefa w zakładach wzajemnych w Polsce spadła z 64,3 proc. w 2016 r. do 8,2 proc. w 2021 r.; w tym samym okresie średni unijny udział szarej strefy w tych zakładach spadł z 41,2 proc. do 27,9 proc. Z kolei szara strefa w grach kasynowych online w Polsce spadła za 100 proc. w 2016 r. do 37,7 proc. w 2021 r.; w UE było to analogicznie 69,9 proc. i 40 proc.

Z danych MF wynika również, że przychody branży hazardowej w Polsce w 2021 r. wzrosły w porównaniu do 2020 r. o 52,5 proc. (tj. 14,18 mld zł). Największy wzrost zanotowano w grach kasynowych organizowanych w internecie (o 108,9 proc., tj. 9,56 mld zł) oraz zakładach wzajemnych (o 46 proc., tj. 3,34 mld zł). Jedynym segmentem gier hazardowych, który odnotował spadek przychodów, były kasyna gry (-1,1 proc., tj. 0,05 mld zł).

