MF: trzeba dostosować stawki w kasach rejestrujących do obniżek VAT

Tarcza Antyinflacyjna 2.0 zakłada m.in. obniżkę VAT na żywność, nawozy i paliwa, oznacza to, że stawki w kasach rejestrujących muszą zostać dostosowane do zmian na sześć miesięcy, tj. od 1 lutego do 31 lipca 2022 r. - poinformowało MF w środowym komunikacie.

Według resortu finansów, podatnicy sprzedający detalicznie towary, dla których Tarcza Antyinflacyjna 2.0 wprowadza obniżki stawek VAT (żywność, nawozy i paliwa) i prowadzący ewidencję sprzedaży tych towarów przy zastosowaniu kas rejestrujących, będą zobowiązani do zmiany przyporządkowania zmienianych stawek na te towary w kasach.

Ministerstwo wskazuje, że zmiana stawki jest szczególnie istotna przy sprzedaży żywności, gdzie wprowadzono zerową stawkę VAT dla podstawowych produktów żywnościowych, objętych obecnie stawką 5 proc., tj. mięso i ryby oraz przetwory z nich, produkty mleczarskie, warzywa i owoce i przetwory z nich, zboża, produkty przemysłu młynarskiego, przetwory ze zbóż i wyroby piekarnicze, niektóre napoje (np. zawierające co najmniej 20 proc. soku owocowego lub warzywnego, napoje mleczne i tzw. mleka roślinne).

Jak podkreślono w komunikacie, zmiany w przepisach o VAT dotyczą także Wiążących informacji stawkowych (WIS). Oznaczają bowiem wygaśnięcie 1 lutego 2022 r. WIS wydanych dla towarów, dla których Tarcza 2.0 obniża stawki VAT.

"Zmiany w zakresie VAT objęte Tarczą 2.0 nie wpływają jednak na klasyfikację towarów będących przedmiotem WIS według Nomenklatury scalonej (CN) - ta nie ulega zmianie. Klasyfikacja według CN dla towarów objętych WIS, które wygasną 1 lutego 2022 r., pozostanie aktualna, pod warunkiem że opis, skład, charakter, zastosowanie tych towarów się nie zmienią" - zaznaczono w komunikacie MF.

Resort zapewnił też, że jeśli podatnik wystąpi o wydanie nowej decyzji WIS dla towarów, dla których decyzja wygasła w związku ze zmianami stawek VAT w Tarczy 2.0, "Krajowa Informacja Skarbowa dołoży wszelkich starań, aby wnioski były załatwiane nie później niż w ciągu miesiąca od ich wpływu".

Wiążąca informacja stawkowa (WIS) to decyzja wydawana przez dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, która wiąże organ podatkowy wobec podatnika, dla którego została wydana - w odniesieniu do towaru albo usługi, która jest jej przedmiotem. Zawiera ona opis towaru albo usługi, albo kilku towarów lub usług, które razem składają się na jedno świadczenie, ich identyfikację według odpowiedniej klasyfikacji i właściwą stawkę podatku VAT.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl