MF udostępniło projekt ustawy podatkowej będącej częścią Polskiego Ładu

Ministerstwo Finansów w poniedziałek wieczorem udostępniło projekt przepisów podatkowych Polskiego Ładu. Główne elementy podatkowej części Polskiego Ładu to rekordowa podwyżka kwoty wolnej od podatku, wzrost do 120 tys. zł progu podatkowego, podatkowe fair play i podatkowy restart gospodarki.

"Dziś rozpoczynają się konsultacje pakietu rozwiązań, które polepszą jakość życia Polaków i sprawią, że system podatkowy będzie bardziej sprawiedliwy, a firmy będą mogły się szybciej rozwijać" - poinformowało MF na swojej stronie.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw ukazał się na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

Jak dodano, Polski Ład to historyczna obniżka podatków i historyczna podwyżka kwoty wolnej od podatku, na czym zyska niemal 18 mln Polaków. To rocznie ok. 14 mld zł więcej w portfelach Polaków. "Rekordowa podwyżka kwoty wolnej od podatku, wzrost do 120 tys. zł progu podatkowego, podatkowe fair play i podatkowy restart gospodarki - to główne elementy podatkowej części Polskiego Ładu" - podał resort.

MF planuje, że przepisy wejdą w życie od 1 stycznia 2022 r.

Minister finansów Tadeusz Kościński poinformował w poniedziałek, że przygotowany projekt ustawy podatkowej, będącej elementem Polskiego Ładu, został skierowany do konsultacji publicznych. Projekt zawiera m.in. kwotę wolną od podatku do 30 tys. zł. "Mamy gotowy projekt podatkowego pakietu Polskiego Ładu. To jest efekt wielomiesięcznej pracy. Dzisiaj rozpoczynamy konsultacje społeczne. (...) Zyska aż 18 mln podatników. Dwie trzecie emerytów przestanie w ogóle płacić podatek PIT, a dla 90 proc. podatników, to jest 23 mln, zmiany które proponujemy są albo korzystne albo są neutralne" - powiedział minister.

Jak stwierdził Kościński, w wyniku zmian 9 mln osób "przestanie płacić podatek PIT", a w kieszeniach podatników pozostanie ponad 8 mld zł.

Jak powiedział minister, projekt zwiększa kwotę wolną od podatku do 30 tys. zł z 8 tys. zł obowiązujących obecnie. "To jest historycznie rekordowa kwota wolna od podatku. Proponujemy podnieść próg podatkowy z obecnych 85 tys. zł do 120 tys. zł, co spowoduje, że ponad połowa podatników, którzy obecnie płacą wyższy podatek 32 proc. zejdą do niższego progu 17 proc." - powiedział.

Od przyszłego roku przedsiębiorcy mają płacić składkę zdrowotną na takim samym poziomie jak pracownicy. "Nie może być tak, że pracownicy, którzy zarabiają mniej od swoich pracodawców płacą większą składkę zdrowotną" - oświadczył.

Dodał, że brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku został zrekompensowany innymi rozwiązaniami. "Mamy na przykład bardzo atrakcyjny tak zwany podatek Estoński CIT, kolejne obniżki ryczałtu, ulgi na innowacje, czy na rozwój firm. To wszystko jest sposobem na jeszcze większe dochody przedsiębiorców i odbicie naszej gospodarki po pandemii" - powiedział Kościński. "Zmiany w klinie pozostawią dodatkowe ok. 8 mld zł w kieszeniach podatników, dodatkowe wszystkie nasze ulgi i zmiany w ryczałtach to jest koszt około 20 mld zł. To trzeba traktować jako inwestycję. To spowoduje, że nasza gospodarka będzie mogła bardzo szybko rozwijać się po pandemii" - powiedział minister Kościński.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl