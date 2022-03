MF: Ukraińcy od otrzymanej pomocy nie będą płacić podatku od darowizn

Ukraińcy przybywający na terytorium RP nie będą płacić podatku od spadków i darowizn od otrzymanej pomocy - to jedno z rozwiązań ustawy dedykowanej pomocy Ukrainie, o której poinformował resort finansów.

Ministerstwo przypomniało, że w poniedziałek rząd przyjął projekt ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Podkreślono, że zawiera on szereg preferencyjnych rozwiązań - również podatkowych.

"Korzystne rozwiązania podatkowe adresowane są zarówno do otrzymujących pomoc obywateli Ukrainy, jak i do firm oraz osób fizycznych, które udzielają tej pomocy. Zależy nam na tym by wsparcie płynęło szerokim strumieniem i by obywatele Ukrainy mogli wykorzystywać je w pełnym zakresie. Dlatego rezygnujemy z pobierania podatków od świadczeń otrzymywanych przez uchodźców, a także od osób im pomagających, jak również wprowadzamy nowe preferencje podatkowe dla firm" - tłumaczy wiceminister finansów Artur Soboń, cytowany w komunikacie.

Resort wyjaśnił, że dzięki specjalnym rozwiązaniom obywatele Ukrainy przybywający na terytorium Polski nie będą płacić podatku od spadków i darowizn od otrzymanej pomocy. "Projekt zakłada bowiem zwolnienie z tego podatku dla nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy własności rzeczy lub praw majątkowych. Zwolnienie będzie obejmowało zarówno pomoc od osób fizycznych, jak i firm oraz organizacji pozarządowych. Nie będzie ograniczone kwotowo i jego stosowanie nie będzie się wiązało z żadnymi formalnościami po stronie uchodźców - nie będą musieli zgłaszać się do urzędu skarbowego" - wskazano.

Dodano, że preferencja podatkowa w tej sprawie będzie obowiązywać od 24 lutego do 30 czerwca 2022 r. Przypomniano, że bez zmiany przepisów otrzymujący darowizny obywatele Ukrainy musieliby płacić podatek od darowizn pieniężnych i rzeczowych, których wartość otrzymana od jednej osoby lub organizacji przekracza 4 902 zł w ciągu 5 lat.

Ministerstwo poinformowało, że Ukraińcy przybywający do Polski na skutek wojny będą również zwolnieni z podatku dochodowego (PIT) od świadczeń uzyskiwanych od osób fizycznych i firm. "W związku z tym nie będą płacić PIT od pomocy polegającej np. na udostępnieniu lokalu mieszkalnego, zapewnieniu wyżywienia oraz sfinansowaniu leczenia. Preferencja obowiązywać będzie od 24 lutego do 31 grudnia 2022 r." - dodano.

Resort wskazał, że projektowana ustawa przewiduje także korzystne rozwiązania podatkowe dla osób i firm udzielających pomocy obywatelom Ukrainy uciekającym przed wojną i przyjeżdżającym do Polski.

"Wśród tych preferencji znajduje się m.in. zwolnienie z podatku (PIT i CIT) świadczeń pieniężnych wypłacanych podatnikom, którzy udzielają pomocy uchodźcom. Chodzi o tych, którzy przyjmą pod swój dach uchodźców wojennych z Ukrainy i będą otrzymywać od państwa dodatkowe środki na każdego uchodźcę. Dzięki preferencji podatkowej otrzymywane świadczenia będą wolne od podatku" - wyjaśniono.

Jak zapewniono, nowe rozwiązania będą też korzystne dla firm, które niosą pomoc dla Ukrainy za pośrednictwem szerokiego spektrum organizacji, w tym m.in. organizacji pozarządowych i samorządów.

"Preferencja będzie polegała na możliwości ujęcia wydatków na tę pomoc w kosztach podatkowych (zarówno w PIT, jak i w CIT). Kosztem uzyskania przychodów będą wydatki na wytworzenie lub cena nabycia rzeczy i praw przekazanych w ramach pomocy, jak również koszty poniesione z tytułu nieodpłatnych świadczeń (np. darmowej pomocy medycznej). Preferencja będzie obowiązywała od 24 lutego do 31 grudnia 2022 r." - podsumowano.

