MF: ulga na dzieci oraz ich dane automatycznie trafią do rozliczeń w Twój e-PIT

Ulga na dzieci oraz ich dane automatycznie trafią do rozliczeń składanych przez Twój e-PIT, z których podatnicy będą korzystać od 15 lutego 2020 r. - informuje w rozmowie z PAP dyrektor departamentu poboru podatków w Ministerstwie Finansów Dariusz Aniećko.

Aniećko zapowiedział zmiany w systemie Twój e-PIT. "Cały czas doskonalimy tę usługę" - poinformował. Wyjaśnił, że od 15 lutego 2020 r. w usłudze udostępnione zostaną nowe formularze PIT-36 oraz PIT-28, a usługa zostanie w pełni zintegrowana z zewnętrznymi rejestrami, m.in. PESEL oraz szkolnictwa wyższego.

Wyjaśnił, że chodzi o to, aby ulga na dzieci automatycznie pojawiała się w deklaracji wraz z danymi dzieci, które są nią objęte. "Te zmiany będą funkcjonować już w rozliczeniach za 2019 r." - poinformował dyrektor.

Usługa Twój e-PIT funkcjonuje od połowy lutego 2019 r. Jak informuje MF, to automatycznie przygotowane i udostępnione przez Krajową Administrację Skarbową roczne zeznanie podatkowe osób fizycznych. Podatnik, który korzysta z tej usługi nie musi wypełniać wniosków ani składać deklaracji, aby rozliczyć swój podatek. Zeznanie podatkowe uzupełnione o dane zgromadzone przez administrację skarbową czeka na podatnika w wersji elektronicznej na Portalu Podatkowym.

Zgodnie z zapowiedziami resortu finansów, od 2020 r. usługa będzie dostępna (z zastosowaniem do rozliczeń za 2019 r.) dla osób fizycznych, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą i składają PIT-36, PIT-36L oraz płacących zryczałtowany podatek dochodowy, tj. rozliczających się na PIT-28.

Z ogłoszonych w maju przez Ministerstwo Finansów informacji wynika, że w rozliczeniach PIT za zeszły rok złożono - zarówno przez internet, jak i w formie papierowej - 19,9 mln deklaracji. Z tego 16,1 mln to deklaracje złożone elektronicznie, co było nowym rekordem. Spośród nich blisko 7 milionów zostało złożonych przez usługę Twój e-PIT. Wliczając w to wspólne deklaracje małżonków, z usługi skorzystało 8,8 miliona osób.

Na początku listopada br. usługa Twój e-PIT otrzymała certyfikat EPSA 2019 Best Practice w kategorii administracji publicznych poziomu centralnego, znalazła się w grupie 40 najwyżej ocenionych projektów z 14 krajów, które otrzymały certyfikaty.

"Wprowadzenie usługi znacznie uprościło roczne rozliczenie największej grupy podatników (ok. 21 mln). Twój e-PIT zmniejsza ryzyko popełnienia błędu podczas wypełniania deklaracji, a co za tym idzie, konieczność złożenia korekty. Dzięki niemu p​odatnicy mogą również zapłacić podatek online, a także otrzymać szybszy zwrot nadpłaty. Twój e-PIT stał się jedną z najpopularniejszych e-usług publicznych w Polsce i wzorem świadczenia nowoczesnych usług publicznych" - zauważył wówczas rzecznik prasowy MF Paweł Jurek.