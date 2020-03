MF utrzyma w kwietniu oprocentowanie obligacji oszczędnościowych

Oprocentowanie obligacji oszczędnościowych, emitowanych w kwietniu br. utrzymane zostało na poziomie z marca - podało w środę Ministerstwo Finansów. Nabyć będzie można papiery z oprocentowaniem od 1,50 do 2,70 proc.

"Kwietniowa oferta skarbowych obligacji oszczędnościowych nie ulega zmianie. Będzie można nabyć obligacje z oprocentowaniem od 1,50 proc. do 2,70 proc.. Dodatkowo, beneficjenci programu 500+ będą mogli ulokować otrzymane środki uzyskując w pierwszym roku oszczędzania oprocentowanie w wysokości 2,80 proc. i 3,20 proc., odpowiednio, w przypadku zakupu 6-letnich i 12-letnich obligacji rodzinnych" - poinformował wiceminister finansów Piotr Nowak.

Jak poinformował resort finansów, oprocentowanie obligacji stałoprocentowych 3-miesięcznych wynosi w kwietniu 1,50 proc. w skali roku, a 2-letnich papierów skarbowych 2,10 proc. Pozostałe obligacje w pierwszym okresie odsetkowym oprocentowane są odpowiednio: 2,20 proc. dla 3-latek, 2,40 proc. dla 4-latek oraz 2,70 proc. dla 10-latek.

6- i 12-letnie obligacje rodzinne przeznaczone dla beneficjentów programu "Rodzina 500 plus" oprocentowane są odpowiednio na poziomie 2,80 i 3,20 proc. w pierwszym roku oszczędzania.

Wiceminister przypomniał, że wszystkie obligacje oszczędnościowe można nabywać bez wychodzenia z domu - przez internet lub telefon, a aktywacja internetowego kanału obsługi zapewnia szybki dostęp do obligacji. "Zarówno rejestracja, jak i późniejsza obsługa obligacji jest prosta i intuicyjna. Logując się na swój rachunek rejestrowy, w dowolnym momencie można sprawdzić aktualny stan swoich oszczędności oraz złożyć dyspozycje zakupu, zamiany lub przedterminowego wykupu" - dodał Piotr Nowak.

MF przypomniało też, że dla papierów 3-letnich oprocentowanie wyliczane jest co pół roku w oparciu o wartość sześciomiesięcznej stopy procentowej, po której banki pożyczają sobie pieniądze. W przypadku obligacji 4-letnich oprocentowanie ulega zmianie co roku i jest wyliczane na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz marży - utrzymanej na poziomie 1,25 proc. Ten sam mechanizm, co dla 4-letnich, obowiązuje również w przypadku obligacji 10-letnich. Dla papierów skarbowych o najdłuższym horyzoncie czasowym wyższa jest jednak wysokość marży, która wynosi 1,50 proc. Oprocentowanie obligacji rodzinnych, ulega zmianie co roku i jest wyliczane na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz preferencyjnej marży wynoszącej 1,75 proc. dla obligacji 6-letnich oraz 2,00 proc. dla 12-letnich.