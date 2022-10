Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych w Polsce to 53,8 proc. PKB

W 2021 r. dług sektora instytucji rządowych i samorządowych w Polsce wyniósł 53,8 proc. PKB i obniżył się w relacji do PKB o ok. 3,4 punkty procentowe w stosunku do 2020 r. – podało Ministerstwo Finansów w piątek w mediach społecznościowych.

"Dziś Eurostat opublikował dane sektora instytucji rządowych i samorządowych krajów UE. W 2021 r. Polska była wśród 7 krajów z deficytem sektora GG poniżej 2 proc. PKB. Deficyt sektora GG w 2021 r. wyniósł 1,8 proc. PKB. To znacznie poniżej średniej dla 27 krajów UE (-4,6 proc. PKB)" - podało Ministerstwo Finansów w piątek na swoim profilu na Twitterze.

Dług sektora GG wyniósł 53,8% #PKB i obniżył się w relacji do PKB o ok. 3,4 p.p. w porównaniu z 2020 r.

To znacznie poniżej średniej dla #UE (87,9% PKB), lepsza była również dynamika zmniejszania długu w Polsce, ponieważ średnie zmniejszenie dla 27 krajów wyniosło 1,9 p.p. pic.twitter.com/CeMGlLKQTw — Ministerstwo Finansów (@MF_GOV_PL) October 21, 2022

Resort zwrócił uwagę na dużą poprawę wyniku sektora instytucji rządowych i samorządowych, czyli sektora general government w stosunku do 2020 r., na co wskazują wyliczenia Eurostatu.

"Deficyt sektora GG 1,8 proc. PKB oznacza poprawę o ok. 5,1 p.p. w stosunku do 2020 r. To drugi wynik w UE po Litwie (o 6,0 p.p. PKB). Poprawa była aż o 3 p.p. PKB większa niż średni poziom dla krajów UE (2,1 p.p.)." - wskazał resort.

Z danych Eurostatu wynika także, wg MF, że w 2021 r. mocno spadł także dług sektora GG.

