MF: w 2022 r. polityka rządu będzie nakierowana na szybką odbudowę potencjału gospodarczego Polski

Rada Ministrów przyjmie we wtorek założenia do projektu budżetu państwa na 2022 r.; polityka rządu będzie nakierowana na szybką odbudowę potencjału gospodarczego Polski - zapowiada resort finansów.

Zgodnie z porządkiem obrad rząd zajmie się we wtorek m.in. projektem założeń budżetu państwa na 2022 r. oraz propozycją średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2022.

Będzie tam także informacja o prognozowanych wielkościach makroekonomicznych stanowiących podstawę do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2022.

Z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów na stronie KPRM wynika, że rząd przyjmie projekt budżetu na 2022 r. w III kwartale br.

"Rada Ministrów przyjmie dziś Założenia do projektu budżetu państwa na 2022 r. Polityka rządu będzie nakierowana na szybką odbudowę potencjału gospodarczego Polski. W 2022 r. w założeniach budżetowych zakładany jest wzrost PKB, niska stopa bezrobocia i spadek inflacji" - poinformowało PAP biuro prasowe Ministerstwa Finansów.

Jak zauważono, zgodnie z ustawą o finansach publicznych Minister Finansów przedstawia rządowi założenia projektu budżetu państwa na rok następny, uwzględniające ustalenia oraz kierunki działań zawarte w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa (WPFP). Pod koniec kwietnia b.r. rząd przyjął WPFP na lata 2021-2024, którego głównym elementem jest tzw. Aktualizacja Programu Konwergencji (APK). W dokumencie, przekazanym Komisji Europejskiej i Radzie UE, przyjęto wzrost PKB w 2022 r. w wysokości 4,3 proc. Zastrzeżono przy tym, że scenariusz ten nie uwzględnia pozytywnego wpływu, jaki na dynamikę aktywności gospodarczej wywarłoby uzyskanie przez Polskę środków z unijnego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności.

"Szacujemy, że realizacja KPO spowoduje wzrost poziomu realnego PKB o 1,2 proc. w roku 2022" - powiedział PAP po przyjęciu planu przez rząd minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński.

W WPFP resort finansów oczekuje, że w 2022 r. inflacja CPI wyniesie 2,8 proc.

Zgodnie z ustawą o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, do 15 czerwca każdego roku rząd kieruje założenia projektu budżetu państwa na rok następny do Rady w celu zajęcia stanowiska przez strony pracowników i pracodawców. Do 15 czerwca rząd przekazuje też Radzie Dialogu Społecznego, a także ogólnokrajowym organizacjom związków zawodowych zrzeszających pracowników państwowej sfery budżetowej propozycję średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok następny.

Wraz z tą propozycją Rada Ministrów przedkłada informację o: prognozowanej dynamice produktu krajowego brutto; prognozowanych zmianach cen towarów i usług konsumpcyjnych; prognozowanym wzroście wynagrodzeń w gospodarce narodowej, w tym w sektorze przedsiębiorstw; prognozowanym zatrudnieniu w gospodarce narodowej; prognozowanych zmianach w stopie bezrobocia; prognozowanym zatrudnieniu w państwowej sferze budżetowej; wynagrodzeniach z roku poprzedniego pozostałych pracowników państwowej sfery budżetowej nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń.

