MF: w grudniu ruszą konsultacje w sprawie wprowadzenia obowiązkowego systemu e-faktur

W grudniu 2022 r. ruszają konsultacje społeczne, dotyczące wprowadzenia Krajowego Systemu e-Faktur jako rozwiązania obowiązkowego od 2024 r. – poinformowali przedstawiciele Ministerstwa Finansów podczas czwartkowej konferencji prasowej.

"Od grudnia 2022 r. rozpoczynamy cykl spotkań roboczych z biznesem, aby skonsultować wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur w wersji obowiązkowej i żeby przedstawiciele biznesu uzyskali odpowiedzi na pytania, jakie się pojawią" - powiedział w czwartek na konferencji prasowej wiceszef Krajowej Administracji Skarbowej Mariusz Gojny.

Dodał, że wkrótce zostanie opublikowany projekt nowelizacji ustawy o VAT, którego celem jest wprowadzenie KSeF w wersji obowiązkowej. Obecnie bowiem przedsiębiorcy mogą wystawiać faktury w systemie KSeF na zasadach dobrowolnych.

"W zakresie uszczelniania systemu podatkowego przez ostatnie lata nadrobiliśmy ogromny dystans do innych krajów Europy, co potwierdzają raporty Komisji Europejskiej, według których Polska jest krajem, w którym luka VAT spada najszybciej - z poziomu ok. 24 proc. w roku 2015 do ok. 10 proc. w 2020 r. Według szacunków MF w 2021 r. luka VAT wyniosła 4,3 proc. potencjalnych wpływów" - powiedziała minister finansów Magdalena Rzeczkowska.

Dodała, że spadek luki VAT jest efektem wielu działań, takich jak m.in. wprowadzenie JPK, czyli jednolitego pliku kontrolnego, podzielonej płatności, systemu STIR czy białej listy podatników VAT. Stwierdziła także, że MF dalej pracuje nad różnymi rozwiązaniami, które służą uszczelnieniu systemu i jednym z efektów jest Krajowy System e-Faktur, który wszedł w życie w 2022 r. na zasadzie dobrowolności.

"Faktura elektroniczna będzie obowiązkowa od 2024 r. Dzisiaj proponujemy założenia do tego obowiązkowego systemu e-faktur. Docelowo KSeF będzie jednym z najbardziej zaawansowanych systemów w Europie" - powiedziała Rzeczkowska.

Jak wyjaśnił dyrektor Departamentu Podatku od Towarów i Usług w MF Paweł Selera, obecnie system faktur elektronicznych działa we Włoszech, a Polska i Francja w 2022 r. uzyskały zgodę na uruchomienie systemu. Budowę podobnego rozwiązania zapowiadają też Niemcy a Komisja Europejska planuje, aby system faktur elektronicznych stał się rozwiązaniem ogólnounijnym.

Krajowy System e-Faktur działa w taki sposób, że faktura wystawiana przez przedsiębiorcę trafia do systemu, z którego z kolei pobierana jest przez odbiorcę faktury. Każda z faktur zyskuje indywidualny numer w systemie. Obowiązek wystawiania faktury w systemie będą mieli podatnicy VAT, którzy mają w Polsce siedzibę i stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Podmioty zagraniczne będą mogły dobrowolnie wystawiać faktury w systemie.

"Wśród korzyści płynących z systemu jest skrócony okres zwrotu VAT - z 60 do 40 dni, możliwość rozliczania faktur korygujących na bieżąco, brak konieczności wystawiania duplikatów faktur oraz brak konieczności archiwizowania faktur, bo będą one przechowywane w KSeF przez 10 lat" - powiedział Paweł Selera.

Przedstawiciele resortu podali, że system będzie w stanie obsłużyć 100 mln faktur dziennie i że jest przygotowany na przetwarzanie i archiwizowanie 3 mld faktur rocznie.

