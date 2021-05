MF: W kwietniu sprzedaliśmy obligacje detaliczne za prawie 3,9 mld zł

W kwietniu Polacy kupili obligacje detaliczne o wartości 3 mld 884 mln zł. Najchętniej kupowanymi papierami dłużnymi były obligacje 3-miesięczne – poinformowało w piątek Ministerstwo Finansów.

Kwietniowa sprzedaż obligacji detalicznych wyniosłą 3 mld 884 mln zł i była tylko nieco niższa niż marcowa, kiedy to nabywców znalazły obligacje detaliczne o wartości 3 mld 904 mln zł - wynika z informacji Ministerstwa Finansów.

"W kwietniu nabywcy kupili skarbowe obligacje oszczędnościowe za kwotę 3,9 mld zł. Najwyższy udział w strukturze sprzedaży miały instrumenty o stałym oprocentowaniu, czyli 3-miesięczne i 2-letnie. Łącznie na ich zakup przeznaczono 2,2 mld zł, co stanowiło 57 proc. kwietniowej sprzedaży" - poinformował wiceminister finansów Sebastian Skuza, cytowany w komunikacie.

Największą popularnością cieszyły się obligacje 3-miesięczne. Nabywcy indywidualni przeznaczyli na ich zakup kwotę 1 mld 867 mln zł, co dało 48-proc. udział w strukturze sprzedaży. Zainteresowaniem cieszyły się również obligacje 4-letnie, których kupiono za 1 mld 266,9 mln zł (33 proc. sprzedaży), 10-letnie (za 358,2 mln zł, co stanowiło 9 proc. sprzedaży) i 2-letnie (354,8 mln zł i również 9 proc. udziału w sprzedaży). Sprzedaż obligacji trzyletnich wyniosła 11 mln zł.

Na zakup obligacji rodzinnych dedykowanych beneficjentom programu Rodzina 500+ przeznaczono 26 mln zł. Obligacje rodzinne kierowane są wyłącznie do osób otrzymujących świadczenie w ramach programu Rodzina 500+, które chcą oszczędzać na przyszłe potrzeby swoich dzieci.

"Coraz więcej osób podejmuje decyzję o zakupie obligacji skarbowych. Ta forma oszczędzania zachęca atrakcyjnym oprocentowaniem i dostępnością online 24/7. W obligacjach detalicznych możemy ulokować nasze środki bez limitu i bez dodatkowych opłat. To propozycja Skarbu Państwa, by bezpiecznie inwestować nasze oszczędności" - podkreślił Skuza.

W maju można kupować takie same rodzaje obligacje co w kwietniu. Oprocentowanie obligacji stałoprocentowych 3-miesięcznych wynosi 0,50 proc. w skali roku, a 2-letnich 1,00 proc. Pozostałe obligacje w pierwszym okresie odsetkowym oprocentowane są odpowiednio: 1,10 proc. dla 3-latek, 1,30 proc. dla 4-latek oraz 1,70 proc. dla 10-latek. 6- i 12-letnie obligacje rodzinne przeznaczone dla beneficjentów programu "Rodzina 500 plus" oprocentowane są odpowiednio 1,50 proc. i 2,00 proc. w pierwszym roku oszczędzania.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl