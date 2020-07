MF: w lipcu planowane są dwa przetargi obligacji

W lipcu planowane są dwa przetargi obligacji – pierwszy zamiany (9 lipca) oraz drugi kasowy (23 lipca). Przetargi bonów skarbowych nie są planowane - poinformował wiceminister finansów Piotr Nowak w przesłanym przez MF komunikacie.

Według komentarza Piotra Nowaka do planu podaży skarbowych papierów wartościowych w lipcu 2020 r. na koniec czerwca rezerwa płynnych środków złotowych i walutowych na rachunkach budżetowych wyniosła ok. 107 mld zł. "Sytuacja płynnościowa budżetu jest dobra. Przy w pełni sfinansowanych potrzebach pożyczkowych wynikających z ustawy budżetowej jesteśmy przygotowani na oczekiwane ich zwiększenie" - ocenił Nowak.

Jak poinformował, w lipcu planowane są dwa przetargi obligacji - pierwszy zamiany (9 lipca) oraz drugi kasowy (23 lipca). Przetargi bonów skarbowych nie są planowane.

W komunikacie podano, że w maju zadłużenie w obligacjach skarbowych na rynku krajowym wzrosło o 17,9 mld zł. Zaangażowanie banków krajowych (w tym NBP) zwiększyło się o 9,6 mld zł do poziomu 418,5 mld zł, krajowych inwestorów pozabankowych o 5,6 mld zł do 206,7 mld zł, a inwestorów zagranicznych o 2,7 mld zł do kwoty 141,8 mld zł. W przypadku bonów skarbowych miały miejsce niewielkie przepływy pomiędzy inwestorami w efekcie których na koniec miesiąca z łącznej kwoty zadłużenia 17,7 mld zł sektor bankowy posiadał 14,1 mld zł, sektor pozabankowy 3,4 mld zł, a inwestorzy zagraniczni 0,2 mld zł.