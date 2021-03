MF: w lutym sprzedano obligacje oszczędnościowe za ponad 3 mld zł

W lutym Polacy ulokowali w obligacjach oszczędnościowych ponad 3 mld zł - poinformowało w piątek Ministerstwo Finansów. Podobnie jak w styczniu, najchętniej wybierane były obligacje 3-miesięczne oraz 4-letnie - dodano.

Jak wskazał w komunikacie resort finansów, w lutym sprzedano obligacje oszczędnościowe o łącznej wartości 3 mld 37 mln zł.

"Kwota oszczędności, ulokowana w lutym przez Polaków w obligacjach detalicznych, po raz kolejny przekroczyła 3 mld zł" - powiedział, cytowany w komunikacie, wiceminister finansów Sebastian Skuza. Zwrócił uwagę, że podobnie jak w styczniu, najchętniej wybierane były instrumenty 3-miesięczne oraz obligacje 4-letnie.

"Te ostatnie, podobnie jak obligacje 10-letnie oraz rodzinne, dzięki mechanizmowi indeksacji do inflacji chronią oszczędności przed utratą siły nabywczej" - wyjaśnił Skuza. Według niego to "duży atut naszej oferty skarbowych obligacji detalicznych, zwłaszcza w kontekście wysokości oprocentowania lokat bankowych".

Jak przekazało MF, na zakup obligacji 3-miesięcznych nabywcy indywidualni przeznaczyli ponad 1 mld 464 mln zł, co oznacza 48-proc. udział w strukturze sprzedaży. "Zainteresowaniem cieszyły się również obligacje 4-letnie (33 proc.) i 2-letnie (10 proc.)" - wskazał resort. W dalszej kolejności oszczędzający wybierali obligacje 10-letnie (8 proc.) i 3-letnie (0,5 proc.).

MF podało, że na zakup obligacji rodzinnych skierowanych do beneficjentów programu Rodzina 500 plus przeznaczono 21,3 mln zł. Ministerstwo przypomniało, że obligacje rodzinne kierowane są wyłącznie do osób otrzymujących świadczenie w ramach programu Rodzina 500+, które chcą oszczędzać na przyszłe potrzeby swoich dzieci.

"Beneficjenci programu mogą nabywać ten rodzaj obligacji do wysokości kwoty przyznanego świadczenia wychowawczego" - wskazano. Zwrócono uwagę, że są dostępne w ciągłej sprzedaży, można je kupić w dowolnym momencie.

