MF: w marcu w sprzedaży 12-miesięczna premiowa obligacja oszczędnościowa

Tylko w marcu dostępna będzie w ofercie 12-miesięczna premiowa obligacja oszczędnościowa (POS) - poinformowało we wtorek Ministerstwo Finansów. Każda kupiona obligacja to szansa na wygranie premii w wysokości 10 zł, 100 zł, 1.000 zł, 10.000 zł i 100.000 zł - dodano.

Resort finansów we wtorkowym komunikacie przypomniał, że Premiowa Obligacja Skarbowa (POS) to forma oszczędzania, która łączy gwarantowany zysk w postaci odsetek (1,50 proc. w skali roku) z szansą na wygranie premii pieniężnej.

"Konstrukcja obligacji premiowej scala zalety obligacji oszczędnościowych z elementem gry losowej. To możliwość pomnożenia zainwestowanego kapitału i wygrania dodatkowej premii pieniężnej w wysokości: 10 zł, 100 zł, 1.000 zł, 10.000 zł, a nawet 100.000 zł" - wskazało MF.

Jak podał resort, obligacja 12-miesięczna będzie dostępna w sprzedaży tylko w marcu. Tak jak w przypadku pozostałych obligacji skarbowych oszczędzanie będzie można rozpocząć od kwoty 100 zł - tyle wynosi cena jednej obligacji. Jest ona stała przez cały okres sprzedaży. Na zakup obligacji premiowych można przeznaczyć dowolną kwotę, bez limitów.

"Ponadto, w marcu, wzbogacamy ofertę obligacji oszczędnościowych o emisję obligacji premiowych. Konstrukcja tego rodzaju obligacji charakteryzuje się krótkim okresem do wykupu - 12 miesięcy, gwarantowanym zyskiem w postaci odsetek oraz możliwością wygrania dodatkowej premii pieniężnej. To kolejna seria tego typu obligacji. W naszej nowej serii zwiększyliśmy minimalną pulę nagród do pół miliona złotych. Wyższa jest też nagroda I stopnia - wynosi 100.000 zł" - powiedział cytowany w komunikacie wiceminister finansów Sebastian Skuza.

Jak wskazał Skuza, poprzednie emisje z 2018 i 2019 roku "cieszyły się dużym zainteresowaniem". "Emisja kolejnej już serii instrumentów premiowych jest odpowiedzią na duże zainteresowanie tego typu obligacjami i stanowi uatrakcyjnienie oferty dla nabywców indywidualnych. Ma również na celu zwiększenie skali oszczędności i promocję wszystkich skarbowych obligacji oszczędnościowych" - podkreślił wiceminister.

Jak podało ministerstwo, każda zakupiona obligacja otrzyma swój unikalny numer i weźmie udział w losowaniu premii. Losowanie przeprowadzone zostanie 16 lutego 2023 r. Organizacja losowania została powierzona agentowi emisji - Powszechnej Kasie Oszczędności Bankowi Polskiemu. Losowanie obligacji odbędzie się przy pomocy profesjonalnego elektronicznego programu losującego, który umożliwia losowy wybór numerów nabytych obligacji.

Wyniki losowania, prezentowane w postaci wylosowanych numerów nabytych obligacji wraz z przypadającymi na te obligacje premiami, będą umieszczone w serwisie obligacjeskarbowe.pl najpóźniej w dniu następującym po dniu losowania. Dodatkowo agent emisji będzie informował nabywców o wygranej za pośrednictwem SMS-a i poczty elektronicznej.

Ministerstwo przekazało, że w razie konieczności wcześniejszego zakończenia oszczędzania można skorzystać z opcji przedterminowego wykupu obligacji. "Jest to możliwość wycofania wpłaconych pieniędzy w dowolnej wysokości (można zwrócić dowolną liczbę posiadanych obligacji). W przypadku skorzystania z tej możliwości, wartość narosłych odsetek zostanie pomniejszona o opłatę w wysokości 70 gr za każdą sztukę obligacji" - czytamy.

Przedterminowego wykupu można dokonać siedem dni po zakupie i najpóźniej do 14 lutego 2023 roku. Resort zaznaczył, że obligacje wykupione przed terminem, nie biorą udziału w losowaniu premii.

Jak podało MF, po upływie 12 miesięcy od dnia zakupu, nabywca otrzyma całą wpłaconą kwotę powiększoną o należne odsetki oraz dodatkową premię w przypadku jej wygrania. Premie przyznane wylosowanym obligacjom nie będą podlegać podatkowi od gier hazardowych, a podatkowi dochodowemu na zasadach analogicznych jak odsetki od obligacji.

Ministerstwo jednocześnie poinformowało, że oprocentowanie obligacji stałoprocentowych 3-miesięcznych wynosi 1,00 proc. w skali roku, a 2-letnich 1,50 proc. Pozostałe obligacje w pierwszym okresie odsetkowym oprocentowane są odpowiednio: 1,60 proc. dla 3-latek, 1,80 proc. dla 4-latek oraz 2,20 proc. dla 10-latek.

6- i 12-letnie obligacje rodzinne przeznaczone dla beneficjentów programu "Rodzina 500 plus", oprocentowane są odpowiednio 2,00 proc. i 2,50 proc. w pierwszym roku oszczędzania.

