MF w październiku utrzymuje oprocentowanie obligacji z września

Oprocentowanie obligacji oszczędnościowych utrzymujemy na poziomie z września, oprocentowanie obligacji stałoprocentowych 3-miesięcznych wynosi 0,50 proc. w skali roku, a 2-letnich 1,00 proc. - podało MF w piątkowym komunikacie o październikowej ofercie obligacji.

Komunikat przedstawił warunki emisji obligacji oszczędnościowych Skarbu Państwa w październiku.

Jak podano, oprocentowanie obligacji stałoprocentowych 3-miesięcznych wynosi 0,50 proc. w skali roku, a 2-letnich 1,00 proc. Pozostałe obligacje w pierwszym okresie odsetkowym oprocentowane są odpowiednio: 1,10 proc. dla 3-letnich, 1,30 proc. dla 4-letnich oraz 1,70 proc. dla 10-letnich. Z kolei 6- i 12-letnie obligacje rodzinne przeznaczone dla beneficjentów programu "Rodzina 500 plus" oprocentowane są odpowiednio 1,50 proc. i 2,00 proc. w pierwszym roku oszczędzania.

MF wskazał, że oprocentowanie obligacji 3-letnich wyliczane jest co pół roku w oparciu o wartość sześciomiesięcznej stopy procentowej WIBOR6M. W przypadku obligacji 4-letnich oprocentowanie ulega zmianie co roku i jest wyliczane na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz marży - utrzymanej na poziomie 0,75 proc. Ten sam mechanizm zmiany oprocentowania obowiązuje również dla obligacji 10-letnich, jednak wyższa jest wysokość marży, która wynosi 1,00 proc. Oprocentowanie obligacji rodzinnych ulega zmianie co roku i jest wyliczane na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz preferencyjnej marży wynoszącej 1,25 proc. dla obligacji 6-letnich oraz 1,50 proc. dla 12-letnich.

"W październiku oferujemy obligacje detaliczne o terminie zapadalności od 3 miesięcy do 10 lat oraz oprocentowaniu od 0,50 proc. do 1,70 proc. w pierwszym roku oszczędzania. Osoby, które otrzymują świadczenie w ramach programu Rodzina 500 plus mogą nabyć obligacje 6- i 12-letnie, z kuponem wynoszącym odpowiednio 1,50 proc. i 2,00 proc." - wskazał Sebastian Skuza, sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, cytowany w komunikacie MF.

"Skarbowe obligacje detaliczne to przede wszystkim różnorodna oferta, która pozwala pomnażać oszczędności w dowolnym horyzoncie czasowym. Nabywcy cenią również możliwość elastycznego dostępu do swoich środków, w razie konieczności można zwrócić obligacje i otrzymać zainwestowane pieniądze z powrotem" - opisywał.

Resort przypomniał w komunikacie, że obligacje Skarbu Państwa można nabyć przez internet w serwisie www.obligacjeskarbowe.pl, przez telefon: dzwoniąc pod numer 801 310 210, bądź +48 81 535 66 55 dla połączeń z telefonów komórkowych i z zagranicy (serwis telefoniczny jest czynny od poniedziałku do piątku od godziny 8.00 do 17.00 z wyjątkiem dni świątecznych), poprzez konto Inteligo, w oddziałach PKO Banku Polskiego oraz w Punktach Obsługi Klientów Biura Maklerskiego PKO BP.

