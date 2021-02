MF: w styczniu sprzedano obligacje warte 3 mld 163 mln zł

Obligacje oszczędnościowe warte 3 mld 163 mln zł sprzedano w styczniu; największą popularnością cieszyły się papiery 3-miesięczne - podał resort finansów. To blisko 30-proc. wzrost zainteresowania obligacjami wobec grudnia 2020 r. - ocenił wiceminister Sebastian Skuza.

Z opublikowanego w piątek zestawienia MF wynika, że w styczniu 2021 roku sprzedaż obligacji 3-miesięcznych (OTS0421) wyniosła 1 mld 468,4 mln zł, 2-letnich (DOS0123) - 327,5 mln zł, 3-letnich (TOZ0124) - 8,7 mln zł, 4-letnich (COI0125) - 1 mld 74,3 mln zł, a 10-letnich (EDO0131) - 263,3 mln zł.

"Największą popularnością cieszyły się obligacje 3-miesięczne. Nabywcy indywidualni przeznaczyli na ich zakup kwotę 1.468,4 mln zł (46 proc. udział w strukturze sprzedaży). Zainteresowaniem cieszyły się również obligacje 4-letnie (34 proc.) i 2-letnie (10 proc.)" - podało MF. W dalszej kolejności oszczędzający wybierali obligacje 10-letnie (8 proc.) i 3-letnie (0,3 proc.).

Na zakup obligacji rodzinnych dedykowanych beneficjentom programu Rodzina 500 plus przeznaczono 21,3 mln zł. Resort przypomniał, że papiery te kierowane są wyłącznie do osób otrzymujących świadczenie w ramach programu Rodzina 500 plus, które chcą oszczędzać na przyszłe potrzeby swoich dzieci. Beneficjenci programu mogą nabywać ten rodzaj obligacji do wysokości kwoty przyznanego świadczenia wychowawczego. Obligacje rodzinne są dostępne w ciągłej sprzedaży.

Cytowany w informacji wiceminister finansów Sebastian Skuza zwrócił uwagę, że z początkiem nowego roku odnotowano blisko 30-proc. wzrost zainteresowania obligacjami oszczędnościowymi w porównaniu do grudnia ubiegłego roku. "W styczniu Polacy ulokowali w instrumentach detalicznych ponad 3 mld zł. Najchętniej wybierane były obligacje 3-miesięczne, których wartość sprzedaży wyniosła blisko 1,5 mld zł" - wskazał.

Dodał, że znaczący udział w strukturze styczniowej sprzedaży miały również obligacje 4-letnie, na zakup których nabywcy przeznaczyli ponad 1 mld zł.