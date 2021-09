MF: w systemie e-TOLL zarejestrowano już 266 tys. pojazdów

W systemie e-TOLL do czwartku zarejestrowano ponad 129 tys. kont, a liczba zarejestrowanych pojazdów wynosi ponad 266 tys. , w tym ponad 223 tys. pojazdów ciężkich i ponad 43 tys. pojazdów osobowych – poinformowało Ministerstwo Finansów w piątek.

W piątek podczas posiedzenia sejmowej podkomisji stałej do spraw transportu drogowego, drogownictwa, bezpieczeństwa ruchu drogowego i poczty została przedstawiona informacja Ministra Finansów na temat wdrożenia i dotychczasowego funkcjonowania nowego systemu poboru opłat e-TOLL.

Jak wynika z danych zaprezentowanych przez MF posłom, do czwartku, tj. do 16 września, liczba pobranych aplikacji wyniosła 156 tys., a liczba zarejestrowanych kont w systemie e-TOLL sięgnęła ponad 129 tys. W systemie zarejestrowano ponad 266 tys. pojazdów, z czego 223 tys. to pojazdy ciężkie a ponad 43 tys. - pojazdy osobowe. W systemie e-TOLL zarejestrowane przejazdy przejechały 15,6 mln kilometrów.

Zgodnie z planami MF, dotychczasowy system poboru opłat, czyli viaTOLL będzie działał wyłącznie do 30 września. Po tej dacie jedynym systemem poboru będzie e-TOLL, który działa od czerwca tego roku.

W okresie przejściowym, a więc do 30 września, stosowane są obniżone stawki za przejazdy po drogach płatnych. Obniżka wynosi 25 proc. i obowiązuje dla wszystkich pojazdów ciężkich na drogach płatnych oraz dla samochodów osobowych na odcinkach autostrad A2 (Konin - Stryków) oraz A4 (Wrocław - Sośnica).

Resort poinformował także, że w ramach uproszczonej procedury rejestracji w systemie utworzono już 10,9 tys. kont. Taka procedura jest dostępna dla osób fizycznych oraz dla jednoosobowych działalności gospodarczych, logujących się do systemu Profilem Zaufanym poprzez e-PUAP, mObywatel lub bankowość elektroniczną.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl