MF: w tym roku więcej czasu na przekazanie 1 proc. podatku

W tym roku 1 proc. podatku możemy przekazać do 1 czerwca br. w deklaracji rocznej lub oświadczeniu PIT-OP, a w przypadku korekty do 30 czerwca - przypomina Ministerstwo Finansów w czwartkowym komunikacie.

Jak podaje MF, rozwiązania dotyczące przekazywania 1 proc. podatku na Organizacje Pożytku Publicznego przewidują przepisy wprowadzone w Tarczy antykryzysowej. Zgodnie z nimi w tym roku możemy przekazać 1 proc. podatku składając zeznanie roczne lub PIT-OP do 1 czerwca (31 maja to niedziela), a w przypadku korekty do 30 czerwca.

Ministerstwo informuje, że zeznanie lub PIT-OP można złożyć przez e-PIT, ale również papierowo lub przez e-Deklaracje. Usługa Twój e-PIT automatycznie wskazuje tę OPP, która w ubiegłym roku otrzymała 1 proc. podatku.

"Zachęcam wszystkich do przekazywania 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. To bardzo proste. Wystarczy zaznaczyć odpowiednie pole w deklaracji lub złożyć krótki dokument (PIT-OP) i pieniądze trafią do organizacji, której chcemy pomóc" - wskazuje cytowany w komunikacie minister finansów Tadeusz Kościński.

"Może się wydawać, że przekazujemy niewielką kwotę biorąc pod uwagę tylko nasze rozliczenie, jednak w skali całego kraju mówimy już o dużej sumie. W 2004 r. OPP otrzymały od Polaków ponad 10 mln zł. W 2019 r. było to już ponad 870 mln zł" - poinformował Kościński.

Minister wyraził przekonanie, że w tym roku kwota ta będzie jeszcze większa. "To pozytywne i potrzebne działania, zwłaszcza w sytuacji w jakiej się dziś znajdujemy. W tym roku na przekazanie 1 proc. dajemy więcej czasu, a korzystający z usługi Twój e-PIT mają już uzupełnioną informację o OPP z rozliczenia z poprzedniego roku" - dodał.

MF tłumaczy, że jednym z rozwiązań wprowadzonych Tarczą antykryzysową jest to dotyczące przekazywania organizacji pożytku publicznego 1 proc. podatku PIT. W tym roku złożenie zeznania lub oświadczenia PIT-OP po 30 kwietnia, nie później jednak niż do 1 czerwca oraz 30 czerwca 2020 r. w przypadku korekty deklaracji, umożliwi przekazanie 1 proc. na rzecz wybranej OPP.

Osoby, które chcą przekazać 1 proc. muszą to zaznaczyć w zeznaniu. Jeżeli nie składają deklaracji (np. emeryci/renciści) muszą złożyć oświadczenie PIT-OP. Korzystający z usługi Twój e-PIT mają automatycznie wskazaną OPP z ubiegłorocznego rozliczenia.

Ministerstwo finansów przypomina, że jeśli podatnik nie może założyć Profilu Zaufanego i nie może się zalogować do usługi Twój e-PIT przy pomocy danych uwierzytelniających, może złożyć PIT-OP papierowo albo przez e-Deklaracje podpisując dokument kwotą przychodu z zeznania za rok 2018 (także jeśli przychód równy jest 0 zł).

Ponadto, jak zaznaczono, przekazanie 1 proc. podatku dla OPP jest możliwe tylko w przypadku wskazania organizacji w swoim PIT albo gdy emeryt/rencista złoży oświadczenie PIT-OP. Wypełnienie PIT-OP polega jedynie na wpisaniu KRS organizacji pożytku publicznego, która otrzyma 1 proc. podatku (nie trzeba go samemu wyliczać). "Wysyłka PIT-OP nie oznacza, że emeryci/renciści rozliczają podatek samodzielnie - nadal robi to ZUS" - podkreśla resort finansów.

Ministerstwo informuje, że na stronie podatki.gov.pl znajduje się szczegółowa instrukcja jak przekazać 1 proc. w usłudze Twój e-PIT oraz najczęściej pojawiające się pytania i odpowiedzi - Q&A.