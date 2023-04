MF: wchodzi w życie odwrotne obciążenie VAT dla gazu, prądu i praw do emisji CO2 sprzedawanych na giełdach

Od soboty, 1 kwietnia, zaczyna działać odwrotne obciążenie VAT dla gazu, prądu i praw do emisji CO2 w sytuacji, jeśli są one sprzedawane poprzez giełdę, rynek regulowany lub zorganizowaną platformę obrotu – podało Ministerstwo Finansów.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Przepisy, na mocy których wprowadzane jest odwrotne obciążenie VAT dla energii elektrycznej, gazu i praw do emisji CO2, jeśli są one przedmiotem obrotu giełdowego, będą obowiązywać do 28 lutego 2025 r. - wskazał resort.

"Rozwiązanie zakłada, że podatnikami są nabywcy lub usługobiorcy w zakresie dostawy gazu w systemie gazowym, dostawy energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym i świadczenia usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, w sytuacji gdy są one dokonywane bezpośrednio lub za pośrednictwem uprawnionego podmiotu na: giełdzie towarowej w rozumieniu przepisów o giełdach towarowych, rynku regulowanym lub zorganizowanej platformie obrotu (OTF) w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi" - wyjaśnił resort finansów.

MF wskazało, że przepisy wchodzą w życie 24 marca 2023 r. ustawą z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2023 r. poz. 556. Resort podał także, że rozwiązanie ma na celu zwiększenie konkurencyjności polskiego systemu giełdowego i było oczekiwane przez zainteresowane branże.

"Przepisy te mogą być wprowadzone przez państwa UE na podstawie art. 199a ust. 1 lit. a oraz e dyrektywy VAT. Odwrotne obciążenie VAT stosują m.in. Czechy, Dania, Niemcy, Irlandia, Włochy, Portugalia, Rumunia oraz Wielka Brytania" - podało MF.

Dodało, że podmioty zamierzające dokonywać ww. czynności mają obowiązek złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego przed dokonaniem pierwszej czynności, stosowne zawiadomienie. Wyjaśnił także, że regulacje dostosowujące JPK_VAT do ww. regulacji są obecnie przedmiotem konsultacji publicznych.

Rząd szykuje nowy podatek. Co się w nim znajdzie? Rozmawiamy z ministrem Patkowskim

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl