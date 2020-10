MF: we wrześniu najpopularniejsze - obligacje 3-miesięczne

We wrześniu sprzedano obligacje oszczędnościowe warte 2 mld 240 mln zł - poinformowało w środę Ministerstwo Finansów. Dodano, że najpopularniejsze były obligacje 3-miesięczne.

Jak wskazało MF w komunikacie, we wrześniu br. sprzedano obligacje: 3-miesięczne, 2-letnie, 3-letnie, 4-letnie i 10-letnie.

"Od początku roku nabywcy indywidualni przeznaczyli na zakup instrumentów detalicznych ponad 21 mld zł, co przełożyło się na 77 proc. wzrost w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku" - zaznaczył, cytowany komunikacie, wiceminister finansów Piotr Nowak.

Dodał, że zainteresowanie obligacjami potwierdza też "utrzymująca się wysoka średnia miesięczna sprzedaż, która po 9 miesiącach ukształtowała się na poziomie 2,4 mld zł".

Największą popularnością, jak podał resort, cieszyły się obligacje 3-miesięczne. Nabywcy indywidualni przeznaczyli na ich zakup ponad 1 mld 60 mln zł, co stanowi 47-proc. udział w strukturze sprzedaży. Oszczędzający wybierali też obligacje 4-letnie (34 proc.) i 2-letnie (12 proc.), a w dalszej kolejności - 10-letnie (5 proc.) i 3-letnie (0,5 proc.).

Z kolei na zakup obligacji rodzinnych skierowanych do beneficjentów programu Rodzina 500 plus przeznaczono 13,8 mln zł. "Obligacje rodzinne kierowane są wyłącznie do osób otrzymujących świadczenie w ramach programu Rodzina 500+, które chcą oszczędzać na przyszłe potrzeby swoich dzieci" - przypomniał resort. Można je nabywać do wysokości kwoty przyznanego świadczenia wychowawczego.