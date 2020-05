MF: wirtualne kasy fiskalne m.in. dla branży transportowej, hotelarskiej i gastronomicznej

Przygotowywane przez resort finansów rozporządzenie dotyczące tzw. wirtualnych kas fiskalnych umożliwi stosowanie takich kas m.in. w branży transportowej, hotelarskiej i gastronomicznej - informuje PAP Ministerstwo Finansów.

Na początku tygodnia resort finansów poinformował, że Komisja Europejska w ramach procesu notyfikacji zaakceptowała przygotowany przez MF projekt techniczny dla wirtualnych kas fiskalnych online. Dodano, że MF kontynuuje testy z przedsiębiorcami i przygotowuje się do wprowadzenia standardu uruchomienia wspomnianych kas.

"Zależy nam na tym, aby kasy wirtualne były bezpiecznym, szeroko stosowanym narzędziem, prostym do rejestracji przez przedsiębiorcę. Ich stosowanie powinno być bezpieczne dla firm, ich klientów i dla administracji. Gwarantuje to certyfikacja oprogramowania i wprowadzenie zabezpieczeń, które zapewniają integralność i niepodważalność sprzedaży dokonanej przy ich użyciu" - tłumaczy PAP wiceminister finansów Jan Sarnowski.

Ministerstwo zapowiada, że kasy wirtualne będą poddane, na podstawie przepisów projektowanego rozporządzenia, przed wprowadzeniem do obrotu na rynku, procesowi certyfikacji, prowadzonemu przez Prezesa Głównego Urzędu Miar, tak samo jak w przypadku pozostałych rodzajów kas rejestrujących. Rozporządzenie to nie będzie określać grup podatników, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas.

"Grupy podatników będzie określać odrębne rozporządzenie w sprawie grup podatników, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania. Podatnicy określeni tym rozporządzeniem będą mogli skorzystać z nowego rozwiązania, mogą również używać innych rodzajów kas np. kas on-line" - informuje MF.

Wyjaśniono, że rozporządzenie to ma charakter pilotażowy i wprowadza możliwość używania kas wirtualnych przez wskazane grupy podatników: w branży transportowej, hotelarskiej, gastronomicznej oraz w zakresie sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.

"W związku z tym, że na rynku transportowym mamy do czynienia z nierówną konkurencją, wynikającą m.in. z tego, iż niektóre podmioty budują swój biznes i przewagę konkurencyjną na działaniu niezgodnym z przepisami prawa, uchylając się od płacenia podatków, proponuje się umożliwienie wprowadzenia stosowania kas dla grup podatników z branży transportowej, aby ułatwić i poprawić warunki prowadzenia przez nich działalności gospodarczej" - tłumaczy ministerstwo.

Dodano, że w przypadku taksówek wprowadzenie takiego rozwiązania stworzy alternatywną możliwość rozliczania należnych opłat za przewóz osób w formie innej niż wyłącznie za pomocą taksometru.

MF planuje, mając na uwadze zachowanie spójności przepisów, że obydwa rozporządzenia wejdą w życie w tym samym czasie, tj. 1 czerwca 2020 r.

Jak informuje ministerstwo, kasy wirtualne - w postaci oprogramowania - to nowe rozwiązanie dotyczące prowadzenia ewidencji sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Ma ono zachęcić przedsiębiorców do wyjścia z szarej strefy poprzez łatwą dostępność i obniżenie całkowitych kosztów posiadania kas rejestrujących.

Według fiskusa kasy wirtualne mają stanowić alternatywę dla użytkowanych dotychczas przez podatników kas rejestrujących. Tak jak kasy on-line, będą posiadały funkcję przesyłu danych do systemu teleinformatycznego za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej.

Pozwoli to na ciągłe, zautomatyzowane i bezpośrednie przesyłanie danych z kas z prowadzonej ewidencji oraz przekazywanie informacji o zdarzeniach fiskalnych, które zaistniały podczas ich użytkowania. Zaznaczono, że w przypadku kas wirtualnych istnieje możliwość ciągłego pobierania danych przez szefa KAS, z częstotliwością określaną w harmonogramie przesyłania danych.

"Zgromadzone dane służyć będą dla celów analitycznych i kontrolnych" - zaznacza MF.