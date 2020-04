MF wydało objaśnienia dot. rozliczenia kosztów aut osobowych wykorzystywanych w firmie w 2019 r.

Ministerstwo Finansów wydało objaśnienia dot. rozliczenia kosztów samochodów osobowych wykorzystywanych w firmie w ub. roku - poinformował we wtorek resort.

Wskazano w nich m.in., że opłaty wynikające z zawartej przed 2019 r. umowy leasingu, rozliczane są w pełnej wysokości.

Jak czytamy w komunikacie resortu, objaśnienia podatkowe dotyczą przepisów modyfikujących zasady podatkowego rozliczania kosztów dotyczących nabycia, korzystania, eksploatacji oraz zbycia samochodów osobowych wykorzystywanych w prowadzonej przez podatników działalności wprowadzonych ustawą z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

MF wskazało, że celem objaśnień jest przedstawienie sposobu postępowania dla prawidłowego wypełnienia obowiązków podatkowych wynikających z wprowadzonych zmian. "Zmienione przepisy wpływają na dotychczasową praktykę dokonywania rozliczeń podatkowych odnoszących się do samochodów osobowych wykorzystywanych do celów mieszanych, dlatego ważne jest pisemne przedstawienie kierunku interpretacji tych przepisów przez Ministra Finansów" - czytamy.

Jak przypomniano, wprowadzone zmiany odnoszą się do samochodów osobowych wykorzystywanych do celów mieszanych, polegają w szczególności na podwyższeniu do 150 tys. zł kwoty limitu wartości samochodu osobowego, do którego możliwe jest pełne odliczanie odpisów amortyzacyjnych z tytułu zużycia samochodu osobowego, a w przypadku samochodu osobowego będącego pojazdem elektrycznym do kwoty 225 tys. zł.

Wskazano też, że zmianie uległy m. in. zasady rozliczania kosztów używania samochodów osobowych wykorzystywanych zarówno dla celów działalności gospodarczej, jak i dla innych celów (niezwiązanych z prowadzoną działalnością), czyli do tzw. "użytku mieszanego", oraz zasady sprzeda samochodu osobowego - podano.

Według Ministerstwa Finansów, od dnia 1 stycznia 2019 r. podatnik, który zawarł umowę na leasing auta do firmy przed końcem 2018 r. zalicza do kosztów podatkowych wydatki eksploatacyjne związane z wykorzystywaniem tego samochodu do celów mieszanych w wysokości 75 proc. tych wydatków - czyli według nowych zasad.

"Natomiast opłaty wynikające z zawartej umowy leasingu na dotychczasowych zasadach, tj. w pełnej wysokości" - wskazano.

W objaśnieniu podkreślono, że ma to również zastosowanie do umów zawartych w 2018 r., nawet jeżeli przewidywała ona późniejszy moment (np. w I kwartale 2019 r.) wydania przedmiotu leasingu. Jednak, że dotyczy to tylko umów zawartych na piśmie, w których oznaczono m.in. przedmiot leasingu, zbywcę, od którego finansujący zobowiązuje się nabyć rzecz oraz wskazano wysokość wynagrodzenia pieniężnego dla leasingodacy oraz terminy poszczególnych rat i długość trwania umowy - wskazano.

Dodano jednocześnie, że w przypadku zawarcia umowy ze znacznie odroczonym momentem wydania przedmiotu leasingu, nieuzasadnionym przyczynami natury obiektywnej, działanie takie może być rozpatrywane jako obejście prawa podatkowego, czyli podlegające ogólnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania.

Resort wyjaśnił, że w przypadku zawarcia przed 1 stycznia 2019 r. umowy leasingu o bardzo ogólnym charakterze (np. umowy ramowej), która nie zawiera wszystkich istotnych dla danej umowy elementów, "podatnik naraża się na ryzyko uznania, że umowa taka nie daje podstaw do stosowania regulacji przejściowej, a tym samym nie jest możliwe stosowanie do niej przepisów na starych zasadach".

W objaśnieniu opublikowanych na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, wskazano również m.in na kwestie zbycie samochodu osobowego wprowadzonego do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przed dniem 1 stycznia 2019 r., stosowanie podwyższonego limitu (150 tys. zł) odnoszącego się do kosztów ubezpieczenia samochodu osobowego, czy daty stosowania preferencji w odniesieniu do samochodów elektrycznych.