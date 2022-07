MF: wynajmujący, którzy wybrali ryczałt, mogą rozliczyć się 12-proc. stawką PIT

Skorzystanie z 12-proc. stawki PIT będzie możliwe nie tylko dla przedsiębiorców, ale również dla osób osiągających przychody z najmu prywatnego, pod warunkiem zawiadomienia o tym naczelnika urzędu skarbowego w terminie do 2 maja 2023 r. - poinformował we wtorek resort finansów.

"Niskie Podatki to możliwość powrotu na skalę podatkową nie tylko dla przedsiębiorców, ale również dla osób osiągających przychody z najmu prywatnego. Chodzi o tych, którzy pierwotnie w rozliczeniu za 2022 r. wybrali ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Skorzystanie z 12-proc. PIT będzie możliwe pod warunkiem zawiadomienia o tym naczelnika urzędu skarbowego w terminie do 2 maja 2023" - podał resort w komunikacie.

Wyjaśniono, że przedsiębiorcy będą mogli wybrać rozliczenie na skali - na podatku liniowym i ryczałcie - ex post (po zakończeniu roku podatkowego 2022 r.) za cały rok podatkowy, na ryczałcie dodatkowo do 22 sierpnia 2022 r. za drugą połowę roku. Ten wybór pozwoli im skorzystać zarówno z obniżonej 12-proc. stawki podatku, jak i 30 tys. kwoty wolnej i podwyższonego progu podatkowego do 120 tys. zł.

W komunikacie zwrócono uwagę, że z możliwości powrotu na skalę będą mogli skorzystać nie tylko przedsiębiorcy. Powrót na skalę dotyczy również osób, które w 2022 r. opodatkowują swoje przychody z najmu prywatnego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Wystarczy, że po zakończeniu roku zawiadomią o tym naczelnika urzędu skarbowego w zeznaniu PIT-36. Zeznanie takie składa się w terminie do 2 maja 2023 r.

"W takim przypadku osoby te zapłacą za 2022 r. PIT od dochodów uzyskanych z najmu prywatnego według skali podatkowej. Tym samym skorzystają z obniżonej z 17 proc. do 12 proc. stawki podatku do kwoty 120 tys. zł. oraz 30 tys. kwoty wolnej od podatku - za cały rok podatkowy" - wskazał resort w komunikacie.

MF podkreśliło, że w przeciwieństwie do przedsiębiorców wynajmujący nie mają możliwości wyboru skali w trakcie 2022 r. (w terminie do 22 sierpnia br.). Wybór 12-proc. stawki podatku nie będzie możliwy, jeżeli wynajmujący złoży już zeznanie PIT-28 za 2022 r., czyli rozliczy je ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Przykładowo: osoba, która 9 marca 2023 złoży PIT-28, nie będzie już mogła skutecznie złożyć PIT-36, czyli rozliczyć tych samych przychodów skalą podatkową.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl