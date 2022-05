Zadłużenie Skarbu Państwa wynosi ok. 1 bln 153,8 mld zł

Według wstępnych danych zadłużenie Skarbu Państwa na koniec kwietnia 2022 r. wzrosło o 5,6 mld zł w stosunku do marca tego roku i wyniosło około 1 bln 153,8 mld mld zł – wynika z opublikowanych w piątek danych Ministerstwa Finansów.

Według wstępnych szacunkowych danych, zadłużenie SP na koniec kwietnia 2022 r. wyniosło ok. 1 bln 153,8 mld zł, co oznaczało wzrost o 5,6 mld zł (+0,5 proc.) m/m. - podano w piątkowej publikacji Ministerstwa Finansów.

Jak poinformował resort finansów, dług krajowy na koniec kwietnia wyniósł ok. 899,9 mld zł, a dług w walutach obcych - ok. 253,9 mld zł zł (co stanowi 22,0 proc. całego długu Skarbu Państwa).

