MF: Zapotrzebowanie na banderole akcyzowe będzie można złożyć elektronicznie

Dokumenty umożliwiające otrzymanie znaków akcyzy będzie można złożyć elektroniczne, wprowadzony zostanie też nowy wzór banderol na płyn do e-papierosów - przewiduje opublikowany w poniedziałek projekt rozporządzenia.

Chodzi o projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniający rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy.

Zakłada on wprowadzenie możliwości złożenia wstępnego zapotrzebowania na znaki akcyzy w formie elektronicznej, otrzymania upoważnienia do odbioru banderol w formie elektronicznej, a także dołączenia załączników do wniosku o wydanie banderol w wersji elektronicznej po uruchomieniu usługi e-banderole na portalu PUESC.

Resort finansów tłumaczy w uzasadnieniu do projektu, że zmiana związana jest z realizacją projektu PUESC.P5.3 Banderole Akcyzowe, w ramach którego wdrażana jest usługa pozwalająca podmiotom obowiązanym do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy na elektroniczne składanie dokumentów umożliwiających otrzymanie znaków akcyzy.

"Wprowadzenie przedmiotowych rozwiązań m.in. składanie wstępnych zapotrzebowań na banderole podatkowe i legalizacyjne w formie elektronicznej, dołączanie do wniosków o wydanie banderol załączników w formie elektronicznej, a także otrzymywanie elektronicznego upoważnienia do odbioru banderol pozytywnie wpłynie na sposób prowadzenia działalności przez podmioty" - napisali autorzy projektu.

Projekt wprowadza możliwość podpisania wstępnego zapotrzebowania kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy certyfikatu celnego. Zakłada też, że nie będzie konieczności okazywania oryginałów załączników właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w sprawach znaków akcyzy, jeżeli wniosek o wydanie banderol złożony został elektronicznie poprzez portal PUESC.

"Wprowadza się również upoważnienie do odbioru banderol w postaci elektronicznej, wystawiane w sytuacji, gdy podatnik korzystał będzie z usługi e-Banderole (...). Takie rozwiązanie będzie ułatwieniem prowadzenia działalności gospodarczej, ponieważ pozwoli podatnikowi dopełnić wszelkich formalności związanych z otrzymaniem banderol bez wizyty we właściwym w sprawach znaków akcyzy urzędzie skarbowym, co jest bardzo istotne chociażby w obecnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19" - czytamy w uzasadnieniu.

Ponadto projekt wprowadza wzór banderol na płyn do papierosów elektronicznych bez warstwy przylepnej, co - jak tłumaczy MF - uwzględnienia postulaty branży płynów do e-papierosów.

Zmiany mają wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.