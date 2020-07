MF: zwiększyła się przepustowość systemu zgłoszeń do CRBR

Przepustowość systemu zgłoszeń do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych zwiększyła się, we wtorek wpłynęło 45 tys. nowych zgłoszeń - poinformowała w środę PAP rzeczniczka prasowa resortu finansów Iwona Prószyńska.

"Przepustowość systemu zgłoszeń do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych zwiększyła się. We wtorek odnotowaliśmy 45 tys. nowych zgłoszeń" - powiedziała PAP Prószyńska. Zaapelowała, by dokonywać rejestracji w systemie - w przypadku podmiotów, które są do tego zobowiązane, a tego jeszcze nie zrobiły.

Pierwotnie termin, w którym osoby fizyczne sprawujące bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką musiały wpisać się do CRBR, upływał w poniedziałek, 13 lipca. Jednak ze względu na czasowy brak dostępu do strony internetowej rejestru, został on wydłużony także na wtorek 14 lipca. We wtorek resort poinformował jednak o kolejnym wydłużeniu terminu zgłoszeń do CRBR - do czasu usunięcia trudności związanych z systemem odsługującym rejestr. Dodano, że o nowym terminie MF poinformuje z wyprzedzeniem w osobnym komunikatem.

CRBR został utworzony, by przeciwdziałać praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Obowiązek budowania rejestru został nałożony na wszystkie kraje Unii Europejskiej. Brak wpisu do rejestru CRBR może spowodować nałożenie kary pieniężnej. W przypadku powstania błędu podczas składania danych spółka powinna skorzystać z instytucji korekty.

Obowiązek zgłoszenia i aktualizacji danych do CRBR mają: spółki jawne, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki proste spółek akcyjnych (od 1 marca 2021 r.), spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek publicznych.

Przekazywanie danych do CRBR jest bezpłatne i odbywa się w sposób elektroniczny na portalu podatki.gov.pl pod adresem crbr.podatki.gov.pl. Przedsiębiorcy dzięki rejestracji mogą uzyskać szczegółowe informacje o innych kontrahentach i tym samym uniknąć relacji z podmiotami zamieszanymi w działalność przestępczą.Za pomocą dostępnych rejestrów Ministerstwo Finansów sprawdzi, czy spółki zobowiązane do złożenia danych faktycznie wywiązały się z zadania oraz czy zgłosiły właściwe osoby jako zarządców spółki.

Każda spółka we własnym zakresie wskazuje beneficjenta rzeczywistego na podstawie statutu, rejestru lub umowy spółki. W przypadku problemów z ustaleniem właściwej osoby Ministerstwo Finansów zamieściło na swojej stronie internetowej odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące Rejestru.