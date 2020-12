MFFiPR: Polska wspiera Albanię w budowie dróg

Polska dzieli się swoimi doświadczeniami, by wspomóc Albanię w budowie dróg w ramach unijnej tzw. współpracy bliźniaczej; w czwartek w konferencji podsumowującej pierwszy etap przedsięwzięcia uczestniczyła wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak - poinformowało MFFiPR.

Do głównych celów projektu współpracy bliźniaczej (ang. twinning) z Albanią wdrażanego między innymi przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej należy wzmocnienie jakości zarządzania drogami oraz lepsze planowanie i zarządzanie projektami drogowymi zgodnie ze standardami i najlepszymi praktykami UE.

W czwartek odbyła się konferencja podsumowująca pierwszy etap przedsięwzięcia, w której uczestniczyła wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

"Doświadczenie zdobyte przez Polskę w okresie transformacji i sukces w rozwoju naszej gospodarki w ostatnich latach mogą być wzorem dla naszych partnerów. Pragniemy zaoferować nasze wsparcie w różnych obszarach, w których nasz kraj ma bogate doświadczenie" - mówiła do uczestników konferencji wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak. "Polska wysoko ceni sobie współpracę z Albanią, jako ambitnym kandydatem do członkostwa w Unii Europejskiej" - dodała wiceminister.

Według resortu, celem konferencji było pokazanie, w jaki sposób unijny projekt twinningowy odpowiada na wyzwania stojące przed Albanią w dziedzinie transportu drogowego. Wydarzenie było także okazją do podsumowania podjętych do tej pory działań przez albański zarząd dróg.

W ocenie MFFiPR, Polska może zaoferować swoje wsparcie w różnych sektorach takich jak np. budowa skutecznego systemu koordynacji różnych źródeł pomocowych, w tym programów pomocowych, pożyczek, dotacji czy też zarządzanie systemu bezpieczeństwa ruchu drogowego i zarządzania siecią dróg. W ramach tego przedsięwzięcia polscy eksperci przekazują wiedzę i doświadczenie także między innymi w ramach wzmacniania potencjału samorządów do identyfikacji, wdrażania I utrzymania projektów infrastrukturalnych.

Resort poinformował, iż projekt "Strengthening the capacity of the Albanian Road Authority in applying good governance practices for planning, managing, procuring, implementing and maintaining road investments" realizowany jest przez MFiPR, Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad oraz Urząd Zamówień Publicznych. Jego realizacja przyczynia się do poprawy jakości zarządzania systemem transportowym.

W ocenie ministerstwa, wdrożone rozwiązania będą miały wpływ na większą wydajność i potencjał administracyjny urzędu drogowego Albanii i innych albańskich instytucji współpracujących na tym obszarze.

Głównym beneficjentem projektu jest Albanian Roads Authority (ARA), albański zarządca dróg, odpowiednik polskiej GDDKiA. Budżet przewidziany na realizację projektu to 1 300 000 euro Realizacja dwuletniego projektu rozpoczęła się jesienią 2019 roku.

Oczekiwane rezultaty dotyczą zarówno pomocy w dostosowaniu obowiązującego prawodawstwa oraz odpowiednich procedur w zakresie zamówień publicznych do standardów unijnych, jak i poprawy bezpieczeństwa drogowego. Projekt obejmie także działania zmierzające do poprawy funkcjonowania ARA poprzez wzmocnienie zarządzania zgodnie z polityka fiskalną.

Jak podano w komunikacie resortu, współpraca bliźniacza (twinning) to program powstały z inicjatywy Komisji Europejskiej, którego głównym celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz przyczynianie się do rozwoju nowoczesnej administracji. Projekty twinningowe są od wielu lat jednym z ważniejszych mechanizmów współpracy między krajami członkowskimi Unii Europejskiej a krajami przystępującymi do niej.