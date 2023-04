MFiPR: 120 mln zł w budżecie konkursu na animatorów Platform startowych w FEPW

120 mln zł wynosi budżet konkursu na animatorów Platform startowych dla startupów w programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027 - poinformowało w czwartek Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Nabór wniosków ruszy 18 kwietnia br.

Jak wskazano w komunikacie resortu funduszy, 18 kwietnia 2023 r. rozpocznie się pierwszy nabór wniosków do konkursu, w wyniku którego zostaną wybrani animatorzy Platform startowych, którzy - jak napisano - już niebawem rozpoczną przyjmowanie innowacyjnych pomysłów na biznes typu start-up w Polsce Wschodniej.

"Za pośrednictwem Platform startowych innowacyjne przedsiębiorstwa, które znajdują się na najwcześniejszym etapie rozwoju, będą mogły liczyć na kompleksowe, indywidualne wsparcie. Obejmuje ono usługi niezbędne do przeprowadzenia prac nad rozwojem pomysłu biznesowego, przygotowania, a następnie wdrożenia modelu biznesowego - powiedziała, cytowana w informacji, wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak. Dodała, że autorzy najlepiej rokujących przedsięwzięć, którzy pozytywnie ukończą etap tzw. inkubacji w Platformach będą mogli ubiegać się o dotację na pierwszą sprzedaż i dalszy rozwój.

Resort poinformował, że budżet konkursu wynosi 120 mln zł, a nabór wniosków potrwa do 21 czerwca 2023 r. "Projekt powinien obejmować wszystkie działania niezbędne do przeprowadzenia zaplanowanego programu inkubacji, w tym także usługi niezbędne do rozwoju nowego pomysłu biznesowego. O dofinansowanie mogą ubiegać się ośrodki innowacji działające w partnerstwie, posiadające siedzibę w jednym z województw Polski Wschodniej" - napisano.

Przypomniano, że działanie "Platformy startowe dla nowych pomysłów" z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027 stanowi kontynuację wsparcia, które było już realizowane w poprzedniej perspektywie finansowej w programie Polska Wschodnia na lata 2014-2020.

Jego celem jest kontynuacja wsparcia rozwoju wschodnich województw oraz poprawa jakości życia w sześciu województwach: warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim, świętokrzyskim, podkarpackim oraz mazowieckim (bez Warszawy i otaczających ją powiatów).

Z programu dofinansowywane będą projekty nastawione na biznes, adaptację miast do zmian klimatu, rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej, ochronę bioróżnorodności, rozwój inteligentnych sieci dystrybucji energii, zwiększenie dostępności kolejowej i drogowej oraz rozwój zrównoważonej turystyki. Budżet programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027 wyniesie 12 mld 428 mln zł.

