MFiPR: 132 mln euro z budżetu UE dla pogranicza polsko-słowackiego

Z budżetu unijnego na lata 2021-2027 pogranicze polsko-słowackie zyska ok. 132 mln euro - poinformowało w poniedziałek Ministerstwo Funduszu i Polityki Regionalnej. Środki przeznaczone zostaną m. in. na wsparcie transgranicznej turystyki i kultury oraz adaptację do zmian klimatu.

Resort - relacjonując posiedzenie Polsko-Słowackiej grupy roboczej ds. współpracy przygranicznej - napisał, że w ramach programu Interreg Polska-Słowacja w perspektywie finansowej na lata 2021-2027 pogranicze polsko-słowackie zyska ok. 132 mln euro.

Wskazano, że Polska realizuje ten program ze stroną słowacką od 2004 r. i "od tego czasu zainwestowaliśmy w rozwój polsko-słowackiego pogranicza ponad 411 mln euro ze środków europejskich".

"Dobra współpraca partnerów z obu stron granicy już od blisko 20 lat wzmacnia polsko-słowackie więzi społeczno-gospodarcze. Widać to na przykładach projektów, które są z powodzeniem kontynuowane w kolejnych konkursach i edycjach programu" - powiedziała uczestnicząca w posiedzeniu wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.W perspektywie finansowej 2021-2027 pogranicze polsko-słowackie zyska ok. 132 mln euro z budżetu Unii Europejskiej. Dodała, że środki te zostaną przeznaczone m. in. na wsparcie transgranicznej turystyki i kultury, adaptację do zmian klimatu oraz wzmocnienie ochrony przyrody i zachowanie różnorodności biologicznej.

w komunikacie resortu wskazano też, że dofinansowane zostaną projekty infrastruktury drogowej i przyjazny środowisku transport. Zaznaczono, że ważną częścią programu "będą małe projekty, które są najbliżej ludzi i ich małych, lokalnych potrzeb". Przypomniano, że w grudniu 2022 r. ogłoszono pierwsze konkursy na projekty Interreg dla pogranicza, a w czerwcu tego roku rozpocznie się nabór projektów dotyczących m.in. turystyki i kultury.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl