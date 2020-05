MFiPR: 182 mln zł z UE na komputery dla uczniów z rodzin wielodzietnych

Od piątku gminy mogą ubiegać się o dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów z rodzin wielodzietnych - poinformowało w czwartek Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. W puli jest ponad 182 mln zł.

Resort zaznaczył, że uruchamiany właśnie program "Zdalna Szkoła Plus" to kolejny etap wsparcia dla samorządów na zakup wyposażenia do zdalnej nauki. Tym razem za pieniądze z programu Polska Cyfrowana gminy będą mogły dofinansować zakup sprzętu, który trafi do uczniów z wielodzietnych rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, a także do nauczycieli.

"Podwajamy kwotę wsparcia, bo pierwsza odsłona +Zdalnej Szkoły+ cieszyła się dużym zainteresowaniem" - mówi cytowana w informacji minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Wskazała, że od 1 kwietnia wnioski o dofinansowanie złożyło prawie 99 proc. uprawnionych samorządów. "To znaczy, że sprzęt niezbędny do zdalnej nauki trafił bądź jest w drodze do 205 715 uczniów i 31 387 nauczycieli z 2759 gmin i powiatów. Środki, które wygospodarowaliśmy na ten cel przekroczyły 187 milionów złotych" - dodała.

Napisano, że budżet konkursu to ponad 182 mln zł, a samorządy mogą liczyć na dopłaty w wysokości od 35 do 165 tys. zł, w zależności od liczby rodzin uprawnionych do wsparcia mieszkających na terenie danej gminy.

"W sumie podczas pandemii koronawirusa z programu Polska Cyfrowa przeznaczyliśmy na ten cel prawie 370 mln zł" - podkreśliła minister. Zaznaczyła, że w przypadku obu projektów złożenie wniosku o dofinansowanie jest gwarancją wypłaty środków.

Jak czytamy, nabór wniosków prowadzi Centrum Projektów Polska Cyfrowa (https://cppc.gov.pl/zdalna-szkola-2), instytucja pośrednicząca dla programu Polska Cyfrowa.