MFiPR: 2 mln zł ze środków UE na zwiększenie poziomu cyfryzacji firm

Rozstrzygnięto konkurs na najlepsze projekty zwiększające poziom cyfryzacji przedsiębiorstw - poinformowało w poniedziałek Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Dodano, że do 105 laureatów trafi ok. 2 mln zł ze środków Unii Europejskiej.

Jak napisano, konkurs na najlepszych innowatorów jest finansowany z Programu Inteligentny Rozwój, a warunkiem przystąpienia do niego było "zrealizowanie lub rozpoczęcie projektu nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku, albo zaplanowanie go do wdrożenia maksymalnie 6 miesięcy od dnia aplikacji.

"Rozwiązania cyfrowe zmniejszają koszty prowadzenia działalności i usprawniają kontakt z klientami. Dzięki nim łatwiej przetrwać trudny okres pandemii, a w dłuższej perspektywie zwiększyć konkurencyjność firm" - mówi cytowany w informacji wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda. Dodaje, że cyfryzacja będzie też jednym z priorytetów w nowym budżecie Unii Europejskiej.

Wskazano, że konkurs "100 najlepszych projektów na zwiększenie poziomu cyfryzacji w firmie" miał na celu wyłonić i upowszechnić innowacyjne rozwiązania zwiększające poziom cyfryzacji w przedsiębiorstwach. Podkreślono, że poziom zgłoszonych projektów był bardzo wysoki, co dobrze świadczy o potencjale polskich przedsiębiorstw do wprowadzania w swoich firmach innowacyjnych rozwiązań związanych z automatyzacją procesów w firmach, sztuczną inteligencją, czy też technologiami mobilnymi.

Pierwotnie planowano nagrodzenie 100 najlepszych przedsięwzięć, ale finalnie wybrano ich 105. Każdy z laureatów otrzyma nagrodę finansową w wysokości 20 tysięcy złotych. Zwycięskie projekty zostaną opracowane w firmie dobrych praktyk i będą udostępnione na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, organizatora konkursu.