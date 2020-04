MFiPR: 20 mln zł wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej

Nawet 20 mln zł wsparcia m.in. na wynagrodzenia, opłacenie faktur za dostawy czy podtrzymanie produkcji będą mogły otrzymać organizacje prowadzące działalność gospodarczą nie nastawioną na zysk - poinformowało we wtorek Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Jak napisano, wsparcie będzie możlwe dzięki umowie, którą MFiPR podpisało z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. "Umowa jest jednym z elementów działań ministerstwa mającym na celu walkę ze skutkami stanu epidemii COVID-19. Dzięki temu instrumentowi organizacje będą mogły skorzystać z nisko-, albo nawet w ogóle nieoprocentowanych pożyczek obrotowych - mówi cytowana w komunikacie minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak. Dodała, że środki pochodzą ze zwrotów z pożyczek udzielanych w Programie Kapitał Ludzki, realizowanym w latach 2007-2013.

Jak wskazano, BGK w najbliższym czasie wybierze pośrednika finansowego, który będzie udzielał pożyczek podmiotom ekonomii społecznej. "Wybór pośrednika nastąpi w przyspieszonym trybie, więc liczymy, że już naprawdę niedługo podmioty ekonomii społecznej będą mogły skorzystać z tego wsparcia. Podkreśliła, że jest to kolejna forma pomocy, dzięki której organizacje te łagodniej przejdą przez czas pandemii.

W informacji zaznaczono, że nie jest to jedyne działanie MFiPR na rzecz podmiotów ekonomii społecznej. Przypomniano, że w marcu ogłoszono zmiany w zasadach spłaty pożyczek dla PES, wprowadzono też wakacje kredytowe i wydłużony okres spłaty. Dodano, że w przypadku trudnej sytuacji finansowej istnieje możliwość obniżenia oprocentowanie do zera proc. na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

Podmioty ekonomii społecznej (PES) to organizacje, które nie są nastawione na zysk. PES prowadzą działalność w głównie społecznych celach. Zyski w założeniu są reinwestowane w cele PES lub we wspólnotę, a nie dla zwiększenia dochodu udziałowców, czy też właścicieli. PES to między innymi spółdzielnie pracy, inwalidów i socjalne, centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej, warsztaty terapii zajęciowej, organizacje pozarządowe i organizacje pożytku publicznego oraz organizatorzy wolontariatu prowadzący działalność gospodarczą, z której zyski wspierają realizację celów statutowych.