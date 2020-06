MFiPR: 240 mld euro to koszt wprowadzenia neutralności klimatycznej w Polsce

240 mld euro to koszt inwestycji potrzebnych do osiągnięcia neutralności klimatycznej w 2030 roku przez Polskę - powiedziała we wtorek podczas Szczytu Liderów UN Global Compact minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska - Jedynak.

W panelu "Climate change and just transition", w którym wzięła udział minister Jarosińska-Jedynak, dyskutowano o konieczności głębokiej transformacji obejmującej sprawiedliwość klimatyczną, społeczną i energetyczną oraz o przygotowaniu krajów do realizacji ambitnych celów klimatycznych.

"Priorytetem dla Polski jest transformacja w kierunku zielonej gospodarki przeprowadzona w taki sposób, by była ona bezpieczna i korzystna gospodarczo, a także akceptowalna społecznie. Proces ten musi w naszym kraju przebiegać stopniowo, aby nie hamować naszego wzrostu gospodarczego i nie obniżać bezpieczeństwa energetycznego" - podkreśliła Jarosińska-Jedynak.

Szefowa resortu funduszy i polityki regionalnej zaznaczała, że Polska jako strona Porozumienia paryskiego zobowiązała się do osiągnięcia neutralności klimatycznej w drugiej połowie XXI wieku. Dodała, że w ostatnich latach polski rząd podejmował liczne działania, które miały na celu redukcję emisji dwutlenku węgla i poprawę jakości powietrza. "Realizujemy program Czyste Powietrze i Program dla Śląska, wdrożyliśmy nowe normy dla paliw, obniżyliśmy normy smogowe, wspieramy kompleksową modernizację energetyczną wielorodzinnych budynków mieszkalnych" - zaznaczała.

Minister Funduszy i Polityki Regionalnej wskazała, że w debacie o neutralności klimatycznej nie powinno się ignorować wysokich kosztów społeczno-ekonomicznych. "Wartość inwestycji potrzebnych do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2030 roku przez Polskę wynosi 240 mld euro. Nasz kraj będzie musiał ponieść dwa razy wyższe koszty w drodze do zielonej gospodarki niż wynosi średnia w Unii Europejskiej" - powiedziała Jarosińska-Jedynak. Podkreśliła, że technologie oparte na gazie ziemnym mogą stanowić dobry pomost między tradycyjnymi technologiami węglowymi a technologiami opartymi całkowicie na odnawialnych źródłach energii.