MFiPR: 30 mln zł z funduszy UE dla uczelni na innowacje dla dostępności

30 mln zł z funduszy UE przeznaczono dla wyższych uczelni na innowacje zwiększające dostępność dla osób o szczególnych potrzebach - poinformowało w poniedziałek Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Jak napisano, w ramach rządowego programu Dostępność Plus uczelnie wyższe będą mogły ubiegać się o wsparcie unijne na tworzenie i działanie centrów wiedzy o dostępności. Resort przeznaczy na ten cel 30 mln zł z programu Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

"Zachęcamy do projektowania usług, produktów, urządzeń i przedmiotów przyjaznych również ludziom starszym i z niepełnosprawnościami. Zapraszamy przedsiębiorców do włączenia się w tworzenie dostępnego otoczenia" - mówi cytowana w informacji minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak. Wskazała, że dodatkowe środki z funduszy europejskich kierowane są do uczelni wyższych, które mają potencjał, by stać się centrami nowych technologii i wiedzy o nich. "Nowe centra wiedzy o dostępności, które powstaną w wybranych szkołach wyższych, będą służyć pomocą w tworzeniu i projektowaniu dostępnych produktów czy usług i upowszechnianiu standardów dostępnościowych" - zaznacza.

Wskazano, że centra dostępności będą podejmowały współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym w celu wypracowania innowacyjnych produktów i standardów dla usług zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego. "Centra będą wspierać zarówno uczelnie w prowadzeniu kształcenia i działalności szkoleniowej w zakresie projektowania uniwersalnego i dostępności, jak i przedsiębiorców, którzy planują lub poszukują pomysłów na dostępny produkt. Fachowej pomocy udzielą eksperci z doświadczeniem w projektowaniu uniwersalnym" - czytamy.

Napisano, że wnioski w konkursie mogą składać uczelnie, które chcą w swoich strukturach powołać centrum wiedzy o dostępności, wyspecjalizowane w jednym, wybranym przez siebie obszarze tematycznym. Wskazano pięć takich obszarów, istotnych dla codziennego funkcjonowania osób o szczególnych potrzebach: architektura i budownictwo; cyfryzacja i komunikacja; transport i mobilność; design i przedmioty codziennego użytku; zdrowie.

"Partnerstwo międzyuczelniane wzmocni potencjał centrów wiedzy o dostępności, wniesie bowiem interdyscyplinarne podejście do projektowania uniwersalnego w danym obszarze. Jestem przekonany, że nasi naukowcy podejmą to wyzwanie. Dzieląc się swoją wiedzą np. z przedsiębiorcami i specjalistami, przyczynią się do ułatwienia życia osób o szczególnych potrzebach" - wyjaśnia minister nauki i szkolnictwa wyższego Wojciech Murdzek.

Nabór wniosków w konkursie "Centrum wiedzy o dostępności" rozpocznie się 24 sierpnia i potrwa do 20 października br. Budżet przedsięwzięcia to 30 mln zł z POWER, przy czym można uzyskać do 6 mln zł dofinansowania na dany obszar tematyczny. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 97 proc., a wkład własny to minimum 3 proc. wydatków kwalifikowalnych.

Wnioskodawcą mogą być tylko uczelnie, które złożą projekt w partnerstwie z co najmniej jeszcze jedną uczelnią. Projekt powinien trwać nie dłużej niż 24 miesiące ale konieczne jest zachowanie trwałości jego rezultatów przez okres 3 lat.