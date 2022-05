MFiPR: 330 mln euro na dostosowanie sieci TEN-T do podwójnego cywilno-wojskowego zastosowania

Komisja Europejska ogłosiła drugi nabór wniosków na dofinansowanie projektów polegające na dostosowaniu sieci TEN-T do podwójnego cywilno-wojskowego zastosowania w ramach mobilności wojskowej - przekazał resort funduszy i polityki regionalnej. Budżet konkursu to 330 mln euro.

Resort wyjaśnił, że 12 maja KE ogłosiła drugi nabór wniosków z sektora transportu w ramach Instrumentu "Łącząc Europę" Mobilność Wojskowa. Konkurs będzie otwarty do 29 września 2022 r.

Jak dodano, budżet konkursu wynosi 330 mln euro, a poziom dofinansowania wynosi do 50 proc. kosztów kwalifikowanych. "W ramach konkursu dofinansowane zostaną projekty polegające na dostosowaniu sieci TEN-T do podwójnego cywilno-wojskowego zastosowania w ramach mobilności wojskowej" - poinformowano.

Ministerstwo przekazało, że możliwa jest realizacja dwóch typów projektów: projekty studyjne (okres realizacji 2-3 lata), projekty mieszane lub roboty (okres realizacji 4-5 lat). Muszą się one jednak zakończyć do 31 grudnia 2026 r.

Resort uszczegółowił, że wnioski aplikacyjne przed przekazaniem do KE muszą zostać zaakceptowane przez państwo członkowskie, czyli przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, a także przez Sztab Generalny Wojska Polskiego. Wnioski nie posiadające akceptacji obu instytucji nie będą oceniane przez Komisję.

Jak zapewniono, aby wesprzeć polskich wnioskodawców w aplikowaniu o środki CEF, resort prowadzi preselekcję projektów, w ramach której wnioskodawcy, na podstawie informacji o planowanych projektach, otrzymują opinię ministerstwa w zakresie kwalifikowalności zgłaszanych propozycji, a także wsparcie w przygotowaniu kompletnej aplikacji.

Ministerstwo dodało, że należy przekazywać na adres: cef@mfipr.gov.pl najpóźniej do 17 czerwca br. Na ten sam adres można kierować również pytania dotyczące konkursu.

"Po akceptacji wstępnej propozycji, kompletny wniosek o dofinansowanie należy złożyć do DPI w MFiPR, w celu uzyskania akceptacji państwa członkowskiego, do 1 sierpnia 2022 r. Ostateczny termin składania wniosków do KE poprzez system elektroniczny upływa 29 września 2022 r., godz. 17.00" - podsumowano.

