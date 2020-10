MFiPR: 380 mln zł z funduszy UE "pracuje" na polskie lasy

Ponad 380 mln zł z funduszy unijnych pracuje na rzecz polskiego środowiska i lasów - przypomniał resort funduszy i polityki regionalnej. Pieniądze z Unii skierowane są na poprawę retencji, ochronę gatunków i siedlisk oraz obronę przed ogniem w lasach.

Ministerstwo przypomniało, że w sobotę 10 października obchodzony jest Dzień Drzewa. Ideą tego święta jest zwrócenie uwagi na ochronę środowiska naturalnego.

Ministerstwo z tej okazji przypomniało, ile środków unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) "pracuje" na rzecz polskich lasów i środowiska.

"Jednym z kluczowych beneficjentów POIiŚ w zakresie ochrony środowiska jest Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. Instytucja ta dba o różnorodność biologiczną ekosystemów leśnych oraz chroni je przed zagrożeniami, takimi jak susze, podtopienia, czy pożary. Istotne wsparcie w realizacji tych działań zapewniają fundusze unijne. Obecnie wdrażane są cztery kompleksowe projekty o łącznej wartości około 612 mln zł, z czego ponad 380 mln zł to środki z POIiŚ" - wyjaśnił wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda.

Ministerstwo wskazało, że największe środki - prawie 313 mln zł - Lasy Państwowe otrzymały na projekty retencyjne. Nadleśnictwa budują i poprawiają funkcjonowanie zbiorników małej retencji oraz małych budowli piętrzących i gromadzących wodę. Działania te mają na celu zwiększenie retencji wodnej, spowolnienie odpływu wód powierzchniowych, przywracanie funkcji obszarom mokradłowym oraz odtwarzanie terenów zalewowych.

Kolejne zadanie, jakie jest wspierane ze środków z POIiŚ, to ochrona przeciwpożarowa. Wartość realizowanego od 2016 r. programu wynosi 78,9 mln zł, z czego 48 mln zł to fundusze z UE. Dzięki tym pieniądzom LP wybudują, zmodernizują i wyremontują 124 wieże obserwacyjne. Pieniądze trafią także na kupno niezbędnego sprzętu gaśniczego. Ministerstwo poinformowało, że nadleśnictwa korzystają już z 67 zakupionych samochodów patrolowo-gaśniczych, a także 12 nowych stacji meteorologicznych, które pomagają prognozować warunki atmosferyczne.

Resort dodał, że kolejne środki w kwocie niemal 20 mln zł trafiły z POIiŚ na ochronę siedlisk przyrodniczych oraz roślin i zwierząt występujących na obszarach Natura 2000 występujących na terenie zarządzanym przez LP. W realizację zadań zaangażowało się 106 nadleśnictw z całej Polski. Obszar projektu obejmuje ponad 14 tys. ha, gdzie chronionych jest około 30 gatunków fauny i flory oraz ponad 30 typów siedlisk - zaznaczono.

Lasy Państwowe w lipcu informowały, że w latach 2009-2019 powierzchnia lasów w Polsce wzrosła o 188,5 tys. ha do 9,26 mln ha. W ciągu dekady rósł też udział gatunków liściastych, a także drzew powyżej 100 lat. Powierzchnia drzewostanów ponadstuletnich wzrosła z 10,1 proc. do 12,6 proc., a w lasach zarządzanych przez LP z 11,2 do 14 proc.