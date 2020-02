MFiPR: 40 mln zł ze środków UE na innowacje m.in w branżę rolno-spożywczą (aktualizacja)

Przeznaczamy 40 mln zł z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na innowacje m.in. polską branżę rolno-spożywczą i biochemiczną - powiedziała w poniedziałek minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska - Jedynak. Dodała, że drugie tyle zainwestuje międzynarodowy fundusz Icos Capital, który dokona wyboru firm, które otrzymają wsparcie.

Minister podkreśliła, że polska gospodarka wchodzi właśnie w nowy etap wykorzystywania funduszy UE. "Przeznaczamy środki z PO Inteligentny Rozwój nie tylko na dotacje dla firm np. na zakup technologii, ale także w tworzymy kapitał, dzięki któremu będą rozwijały się małe i średnie firmy z innowacyjnymi pomysłami" - powiedziała szefowa resortu. Wskazała, że rząd inwestując publiczne pieniądze w kapitałowe przedsięwzięcie podejmuje ryzyko, ale dzięki temu powstanie fundusz o wartości ponad 80 mld zł wspierany środkami prywatnymi, który - jak mówiła - "umożliwi wielu polskim firmom wejście na nowe rynki". Wskazała, że branżą, która może na tym skorzystać, jest branża rolno-spożywcza, która "jest bardzo dobrze rozwinięta, ale potrzebuje odpowiedniego zastrzyku kapitału, żeby pojawić się na globalnych rynkach.

Jak powiedział obecny na konferencji dyrektor zarządzający Icos Capital Peter van Gelderen, fundusz jest wspierany również przez trzech międzynarodowych korporacyjnych inwestorów; Nouryon, Bühler Group oraz Royal Cosun. Wskazał, że Icos Capital planuje zainwestować ponad 20 milionów euro w innowacyjne scale-upy działające w sektorach rolno-spożywczym, biochemikaliów i materiałów w Polsce.

Pytany o to, w jakie przedsięwzięcia fundusz zamierza inwestować, van Gelderen wskazał, że jednym z priorytetów są rozwiązania, które pozwolą zastąpić białko zwierzęce zastępczymi proteinami. Zaznaczył, że jest to związane m.in z trendem odchodzenia konsumentów od mięsa.

Z kolei jak powiedział prezes PFR Ventures Maciej Ćwikiewicz wyraził nadzieję, że inwestycja Icos Capital i trzech dużych przedsiębiorców korporacyjnych skłoni innych lokalnych graczy, do inwestowania w bardziej ryzykowne przedsięwzięcia w polski sektor MŚP.

Europejski fundusz Icos obecny jest w Holandii, Polsce, Szwajcarii i Niemczech. Siedziba zespołu znajduje się w Rotterdamie. Równolegle do polskiego rynku, fundusz czynnie inwestuje w pozostałych regionach Unii Europejskiej. Icos to już trzeci fundusz CVC uruchomiony przez PFR Ventures. Dwa poprzednie to SpeedUp Energy Innovation wspierany przez PGE oraz EEC Magenta, którego inwestorem korporacyjnym jest Tauron. W 2019 roku dokonały one swoich trzech pierwszych inwestycji, o łącznej wartości ok. 13 mln zł.

Konsorcjum, które powstało z udziałem Icos oraz koncernów - jak zaznaczył Ćwiklewicz - posiada unikalną wiedzę, która pozwoli przeanalizować ponad 1000 małych i średnich firm rocznie i zainwestować w te najlepsze.

ICF III dokonał już czterech inwestycji, w cyfryzację przemysłu, rozszerzoną inteligencję (Squirro, Szwajcaria), rolnictwo precyzyjne (Gamaya, Szwajcaria), analitykę predykcyjną (Reliability Solutions, Polska, finansowana wcześniej także przez NCBR) oraz fermentację beztlenową biochemikaliów (Holiferm, Zjednoczone Królestwo). Niedługo fundusz planuje ogłosić dwie kolejne inwestycje w Polsce.