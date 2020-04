MFiPR: 400 mln zł ze środków UE na antykryzysowy fundusz pożyczkowy

Uruchomiliśmy 400 mln zł ze środków Unii Europejskiej na antykryzysowy fundusz pożyczkowy dla firm - poinformowało w poniedziałek Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Program jest realizowany wspólnie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Jak czytamy w komunikacie, środki z programu Inteligentny Rozwój (POIR) są przeznaczone na m.in bezkosztowe pożyczki płynnościowe, gwarancje kredytowe i większe kwoty wsparcia w różnych konkursach.

"POIRytujmy koronawirusa i nie dajmy mu popsuć inwestycji w innowacje i naszą przyszłość. Z jednej strony mamy instrumenty pozwalające przedsiębiorcom przetrwać ten trudny okres, z drugiej strony nadal oferujemy konkursy i narzędzia pozwalające realizować nowe projekty" - mówi cytowana w komunikacie resortu minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Podkreślono, że najważniejszym działaniem, jakie resort funduszy i polityki regionalnej podjął w walce z epidemią jest uruchomienie wspólnie z BGK nowego programu, w którym pożyczka jest połączona z dotacją. To oznacza - jak czytamy - że przedsiębiorca będzie musiał zwrócić jedynie pożyczony kapitał, bez odsetek ani żadnych dodatkowych kosztów. Wskazano, że maksymalnie każdy przedsiębiorca będzie mógł uzyskać do 15 milionów złotych, a okres spłaty to nawet 6 lat. Pieniądze będzie można przeznaczyć na bieżące wydatki, takie jak wynagrodzenia czy opłacenie bieżących faktur.

Resort informuje również, że 200 mln zł z Programu Inteligentny Rozwój trafi do polskich przedsiębiorców i naukowców, którzy pracują nad diagnostyką, leczeniem i przeciwdziałaniem koronawirusowi. Jest to możliwe dzięki - jak czytamy - uruchomieniu specjalnego konkursu Szybka Ścieżka "Koronawirusy". "Naukowcy i zespoły badawcze realizowanych przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej programów TEAM, TEAM-TECH, FIRST TEAM, HOMING, POWROTY, uzyskają dodatkowe środki na to, by zwiększyć zasięg i zakres realizowanych teraz projektów" - napisano. Dodano, że wnioski o sfinansowanie nowych zadań badawczych do 15 mln zł można składać do 12 maja 2020 r.

Zaznaczono też, że wprowadzono również zmiany w kredycie technologicznym, które umożliwiają przedsiębiorcom m.in. uzyskanie wyższej premii technologicznej czy refundacji większej liczby. Wskazano, że na działania te przeznaczono 350 mln zł.