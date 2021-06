MFiPR: 51,7 milionów euro z funduszy norweskich na program Badania Podstawowe

51,7 milionów euro z funduszy norweskich i Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego zastanie przeznaczonych na program Badania Podstawowe - poinformowało w czwartek Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

"Program Badania Podstawowe to przede wszystkim szansa na wymianę doświadczeń i wiedzy na międzynarodowym poziomie. Naukowcy z całego świata dostają możliwość prowadzenia badań w polskich instytucjach. Przyjazd naukowców, którzy posiadają cenny dorobek naukowy, niewątpliwie przyczyni się do wzmocnienia potencjału naukowego polskich jednostek badawczych" - mówił w czwarek wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda w trakcie spotkania promującego program.

Napisano, że Badania Podstawowe jest drugim co do wielkości polskim programem (z 11) realizowanych w bieżącej edycji funduszy norweskich i EOG. "Dofinansowanie darczyńców to 110 milionów euro, z czego 40 proc. stanowią środki na badania podstawowe, a 60 proc. przeznaczonych jest na badania aplikacyjne" - napisano w informacji.

Wskazano, że w ramach programu "Badania podstawowe" ogłoszone zostały 3 konkursy: GRIEG na polsko-norweskie projekty badawcze, IdeaLab dla wykonawców z Polski i krajów EOG na innowacyjne, interdyscyplinarne badania odpowiadające na ważne wyzwania społeczne oraz POLS - mobilnościowy konkurs dla naukowców z zagranicy wiążących swój rozwój zawodowy z Polską. Dzięki tym przedsięwzięciom naukowcy na różnym etapie kariery zawodowej otrzymają pieniądze na rozwój zdolności i kompetencji. Wynikami swoich badań będą dzielić się ze środowiskiem naukowym, biznesowym i społeczeństwem.

Fundusze norweskie i Fundusze Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) to forma bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Islandię, Norwegię i Liechtenstein nowym członkom Unii Europejskiej (UE) oraz krajom bałtyckim. W zamian za pomoc finansową, państwa-darczyńcy korzystają z dostępu do rynku wewnętrznego UE mimo, że nie są jej członkami. Głównym celem Funduszy norweskich i Fundusze EOG jest przyczynianie się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie EOG oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami, a państwem-beneficjentem.

Przypomniano, że 20 grudnia 2017 roku Polska podpisała umowy międzynarodowe w sprawie III edycji funduszy norweskich i EOG (2014-2021) otrzymując na ich mocy 809,3 miliona euro z łącznej puli środków wynoszącej 2,8 miliarda euro. Jednocześnie staliśmy się, podobnie jak w poprzednich edycjach, największym beneficjentem programu. Programy w ramach III edycji funduszy norweskich i EOG będą wdrażane do 2024 r., a Fundusz Współpracy Dwustronnej, do końca kwietnia 2025r.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl