MFiPR: 550 mln zł z funduszy unijnych dla służby zdrowia

550 mln zł z programu Infrastruktura i Środowisko otrzyma służba zdrowia na walkę z pandemią - poinformowało w piątek Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Resort zaznaczył, że 465 mln zł już dostało przekazanych do dyspozycji szpitali, natomiast pozostała kwota powinna trafić na konta w przyszłym tygodniu. Są to - jak wskazano - pieniądze między innymi na zakup respiratorów, łóżek do intensywnej terapii, maseczek, rękawiczek oraz środków do dezynfekcji.

"Zmobilizowaliśmy wszystkie siły, żeby udzielać potrzebnej i skutecznej pomocy w walce z pandemią. Nasz Funduszowy Pakiet Antywirusowy to skuteczna odpowiedź na turbulencje wywołane przez koronawirusa - powiedziała cytowana w informacji minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak. Podkreśliła, że dzięki dobrej współpracy z Ministerstwem Zdrowia i z Komisją Europejską pieniądze trafiły do szpitali w ekspresowym tempie.

Napisano, że sztab kryzysowy działający w Ministerstwie Zdrowia na bieżąco monitoruje sytuację i zbiera zapotrzebowania od szpitali. Zakupione ze środków unijnych sprzęt będzie przekazywany do szpitali zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem.