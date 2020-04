MFiPR: 60 mln zł na inwestycje związane z gospodarowaniem wodami opadowymi

Uruchamiamy kolejne 60 mln zł ze środków Unii Europejskiej na inwestycje związane z gospodarowaniem wodami opadowymi w miastach - poinformowało w czwartek Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Jak czytamy, 60 mln zł z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko przeznaczonych zostanie na inwestycje związane z gospodarowaniem wód opadowych na terenach miejskich. Mogą to być np. systemy zbierania i retencjonowania deszczówki oraz budowa i modernizacja sieci kanalizacji zbierającej opady. Celem konkursu - jak zaznaczono - jest stworzenie infrastruktury, która ma przeciwdziałać zmianom klimatu i zwiększyć ilości retencjonowanej wody. Wskazano, że nabór wniosów ruszy w czerwcu br.

Resort zaznacza, że jest to już piąty tego typu konkurs. Przypomina, że do tej pory z funduszy UE wybrano do dofinasowania 44 projekty, a wartość przyznanych dotacji wyniosła ponad miliard złotych.

Zaznaczono, że poza inwestycjami w miastach, przy wsparciu środków UE realizowane są również kompleksowe programy adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu. Obejmują one m.in. rozwój systemów małej retencji i przeciwdziałanie nadmiernej erozji wodnej na terenach nizinnych oraz terenach górskich.

"Łącznie, na realizację trzech takich projektów, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe uzyskało dofinansowanie ze środków unijnych POIiŚ w kwocie ok. 361 mln zł". - napisano. Wskazano, że działania dotyczące zwiększenia możliwości retencyjnych w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych oraz górskich stanowią kontynuację zadań wdrażanych w POIiŚ 2007-2013. Na ich realizację przeznaczono łącznie ponad 240 mln zł.

Jak czytamy, wsparcie UE zarówno w tej i poprzedniej perspektywie finansowej zostało skierowane też do Państwowej Straży Pożarnej.

"Na zakupy sprzętu i wyposażenia do prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych przeznaczono łącznie kwotę ponad 343 mln zł" - napisano.

Wskazano też, że do końca roku zostanie opracowany plan przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy. Ma on - jak zaznaczono - umożliwić skuteczne zarządzanie zasobami, zwiększyć możliwości magazynowania wód, a także zapewnić edukację i koordynację działań powiązanych z suszą. Zapewniono, że powstaną też mechanizmy realizacji i finansowania działań służących przeciwdziałaniu skutkom suszy. "PGW Wody Polskie na opracowanie tego planu otrzymały wsparcie UE w kwocie 11 mln zł" - czytamy.

Dodano, że Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej przygotowuje się do opracowania Programu przeciwdziałania niedoborowi wody, którego celem jest określenie działań, których realizacja zwiększy retencję wody na obszarze kraju. Na opracowanie tego Programu zostanie przeznaczone ponad 4,3 mln zł ze środków UE.

Resort podkreślił, że obecnie trwają intensywne prace związane z programowaniem nowej perspektywy finansowej UE. "Działania w zakresie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i odporności na klęski żywiołowe, w tym działania związane z przeciwdziałaniem skutkom suszy, będą stanowiły ważny zakres wsparcia Polityki Spójności po 2020 r." - napisano.