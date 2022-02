MFiPR: 67 projektów z Polski uzyskało dofinansowanie z CEF o wartości 4,3 mld euro

Inwestycje z Polski uzyskały z budżetu CEF na lata 2014-2020 dofinansowanie dla 67 projektów o wartości 7,2 mld euro, z czego dofinansowanie CEF wyniosło 4,3 mld euro - podało w poniedziałek Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Dodało, że nowy program CEF został rozpoczęty.

Resort przypomniał w komunikacie, że Connecting Europe Facility - CEF to instrument finansowy zarządzany przez Komisję Europejską. Jego zadaniem jest wsparcie trzech sektorów: transportu, energii i cyfryzacji. CEF Transport wspiera infrastrukturę transportową, leżącą w transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T.

Budżet instrumentu na lata 2014-2020 wyniósł ponad 30 mld euro, z tego 24 mld euro trafiło do sektora transportu. Polskie inwestycje z sukcesem pozyskały wsparcie z CEF, aplikując razem z podmiotami z całej Unii Europejskiej. Co więcej, Polska otrzymała najwyższe dofinansowanie, stając się największym odbiorcą wsparcia CEF w sektorze transportu. "Łącznie inwestycje z Polski uzyskały dofinansowanie dla 67 projektów. Całkowita ich wartość to 7,2 mld euro, z czego dofinansowanie CEF to kwota 4,3 mld euro" - podało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Wskazało, że projekty CEF wspierają zrównoważony transport, likwidują komunikacyjne "wąskie gardła", uzupełniają brakujące połączenia, rozwijają interoperacyjność i systemy zarządzania ruchem oraz wspierają dekarbonizację i niskoemisyjność transportu.

Jak wyjaśniono, w praktyce oznacza to modernizację 990 km linii kolejowych (wraz z infrastrukturą towarzyszącą) i elektryfikację 27 km, a także budowę 110 km nowej drogi ekspresowej (S61). Nowoczesny system zarządzania ruchem zostanie wprowadzony na 990 km linii kolejowych, 1100 km dróg, a także w ramach budowy jednolitej przestrzeni powietrznej. Obecność projektów CEF na wybrzeżu to z kolei rozbudowa portów morskich wraz z infrastrukturą dostępową (drogi i linie kolejowe) - dodano.

Resort podał, że jest już 20 dokumentacji projektowych przygotowujących inwestycje do realizacji w następnej perspektywie finansowej.

Cytowany w komunikacie wiceminister Waldemar Buda wskazał, że przed nami unijna perspektywa finansowa 2021-2027. "Nowy program CEF został rozpoczęty" - zaznaczył.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl