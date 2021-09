MFiPR: 7 października odbędzie się wysłuchanie publiczne projektu ustawy wdrożeniowej

7 października odbędzie się wysłuchanie publiczne projektu ustawy wdrożeniowej niezbędnej do uruchomienia środków z KPO oraz funduszy z nowego budżetu UE - powiedział w czwartek podczas posiedzenia podkomisji sejmowej dyrektor departamentu prawnego MFiPR Szymon Giderewicz.

Giderewicz, przedstawiając zaawansowanie prac nad projektem ustawy wdrożeniowej na lata 2021-2027, wskazał, że 9 września dokument został przekazany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej do dalszych prac rządowych i opiniowania. "Poszczególne resorty zgłosiły już swoje uwagi, trwa ich analiza" - powiedział.

Dyrektor zaznaczył również, że projekt został przekazany do konsultacji m.in. Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, samorządom, Radzie Działalności Pożytku Publicznego, Radzie Dialogu Publicznego, a także organizacjom pracodawców i związków zawodowych. "7 października planujemy przeprowadzenie wysłuchania publicznego projektu, w którym uwagi mogą zgłaszać organizacje społeczne, różnego rodzaju instytucje i osoby prywatne" - wskazał.

Zaznaczył, że w ramach dotychczasowych prac zgłoszono już szereg uwag m.in. od samorządów, a w ramach KWRiST odbyło się jedno posiedzenie. Kolejne - jak powiedział - ma się odbyć w przyszłym tygodniu.

Powiedział również, że zgłoszone do tej pory uwagi do projektu ustawy dotyczą głównie zarządzania środkami z unijnej polityki spójności, wdrażania KPO, a niektóre związane są z Komitetem Monitorującym, czyli niezależnym organem doradczo-opiniodawczym kontrolującym wydatkowanie środków z Krajowego Planu Odbudowy.

"Zakładamy, że projekt ustawy wdrożeniowej wkrótce powinien trafić na Komitet Stały Rady Ministrów, a skierowanie do Sejmu nastąpi najszybciej, jak to możliwe" - powiedział Giderewicz.

Krajowy Plan Odbudowy ma być podstawą do sięgnięcia przez Polskę w ramach Funduszu Odbudowy po dodatkowe środki z UE na walkę ze skutkami pandemii koronawirusa w gospodarce. KPO musiało przygotować każde państwo członkowskie i przesłać do Komisji Europejskiej. Z Funduszu Odbudowy Polska będzie miała do dyspozycji około 58 mld euro. W sumie w nowej perspektywie finansowej Polska ma otrzymać 770 mld zł ze środków UE.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl