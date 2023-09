MFiPR: 82,5 mln zł na projekty drogowe z programu Interreg-Słowacja

Do końca października trwa nabór na projekty drogowe na polsko-słowackim pograniczu w ramach programu Interreg-Słowacja - poinformował resort funduszy i polityki regionalnej. Budżet programu to 82,5 mln zł, a maksymalna dotacja to ok. 18,3 mln zł.

Resort przypomniał w komunikacie, że trwa nabór z programu Interreg Polska - Słowacja na projekty infrastruktury drogowej o charakterze transgranicznym.

"Dofinansowanie z konkursu przeznaczamy na poprawę dostępności dla transportu publicznego i bezpieczeństwa w ruchu drogowym na polsko-słowackim pograniczu. Wsparcie mogą uzyskać projekty związane z przebudową i modernizacją dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich" - wyjaśnił cytowany w informacji minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda. Przypomniał, że inwestycje zrealizowane w ramach programu będą służyć mieszkańcom po obu stronach granicy.

Szef MFiPR podkreślił, że wnioskodawcy mogą składać wnioski do 31 października br., a pula dostępnych środków w naborze wynosi ponad 82,5 mln zł (18 mln euro). Maksymalna wartość wsparcia projektu to ok. 18,3 mln zł (4 mln euro). Dodano, że poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego może wynieść do 80 proc. kosztów kwalifikowanych.

Interreg Polska-Słowacja to jeden z 11 unijnych programów współpracy transgranicznej, który Polska realizuje w międzynarodowych partnerstwach w ramach polityki spójności na lata 2021-2027. Program wspiera rozwój, współpracę oraz integrację terenów górskich i polsko-słowackiego pogranicza i ich obywateli. Dofinansowanie mogą uzyskać projekty, które: znajdują się w pasie do 30 km od granicy państwa i prowadzą bezpośrednio do tego samego przejścia granicznego pomiędzy Polską i Słowacją; znajdują się w pasie do 30 km od granicy państwa i bezpośrednio łączą się z drogami publicznymi prowadzącymi bezpośrednio do tego samego przejścia granicznego między Polską i Słowacją.

O wsparcie z naboru Interereg Polska-Słowacja na projekty drogowe mogą ubiegać się: jednostki samorządu terytorialnego, stowarzyszenia i związki, a także podmioty, w których większość udziałów należy do jednostki samorządowej lub samorządowego związku. Ponadto wnioski o dofinansowanie mogą składać zarządcy dróg publicznych i europejskie ugrupowania współpracy terytorialnej (EUWT).