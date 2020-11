MFiPR: Centrum Wsparcia Doradczego pomoże regionom w odbudowie gospodarek

Centrum Wsparcia Doradczego pomoże regionom w odbudowie lokalnych gospodarek i uodporni na potencjalne sytuacje kryzysowe - poinformowało w poniedziałek Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Jak czytamy, w poniedziałek MFiPR uruchomiło nowy program pilotażowy Centrum Wsparcia Doradczego, którego celem jest wzmocnienie sprawności administracyjnej samorządów gminnych i powiatowych. Zaznaczono, że w ramach CWD resort chce "podnosić kompetencje do zarządzania strategicznego oraz inicjowania i realizacji kompleksowych przedsięwzięć rozwojowych, w partnerstwie społeczno-gospodarczym i z sąsiednimi samorządami". Do projektu zostało wybranych 38 partnerstw.

"Wzrasta rola samorządów lokalnych w prowadzeniu skutecznej polityki rozwoju. Szczególnie w sytuacji pandemii, efektywne są skoordynowane działania wszystkich szczebli zarządzania rozwojem - kraj, region, poziom lokalny" - powiedziała wiceminister finansów Małgorzata Jarosińska-Jedynak podczas wideokonferencji inaugurującej program. Dodała, że kluczem do odbudowy lokalnych gospodarek są dobrze przygotowane i przemyślane projekty oraz budowanie odporności gospodarek regionalnych i lokalnych na potencjalne sytuacje kryzysowe.

Wskazano, że Centrum Wsparcia Doradczego to innowacyjny projekt, w którym samorządy lokalne mogą liczyć na pomoc ekspertów w zakresie rozwoju swoich kompetencji. Do projektu - jak czytamy - zgłaszały się wspólnoty, które zadeklarowały, że będą współpracować przy wspólnym poszukiwaniu i efektywnej realizacji działań rozwojowych. "Centrum Wsparcia Doradczego umożliwi samorządom nie tylko rozwiązać określone problemy, czy realizować wspólne zadania, ale również bezpośrednio przyczyni się do zapewnienia wymiernych korzyści dla mieszkańców" - napisano.

Wskazano, że uczestniczące w projekcie samorządy przygotują realizację inwestycji wspólnie z doświadczonym zespołem ekspertów i innymi gminami w ramach partnerstw. "Tak przygotowane inwestycje przyczynią się do rozwoju ich społeczności lokalnych, pozwolą stworzyć nowe i trwałe miejsca pracy, poprawią jakość w sektorze usług" - czytamy.

Zaznaczono, że realizacja Centrum Wsparcia Doradczego przewidziana jest na 2 lata. W tym czasie dobre praktyki współpracujących samorządów mogą być udostępniane innym gminom. Wskazano, że dobre praktyki rozwojowe to także przygotowanie do realizacji działań z wykorzystaniem wsparcia zewnętrznego. "Praktyczne zastosowanie projektowego podejścia do działań z zakresu polityki rozwoju to doświadczenie, które przyda się w nowej perspektywie finansowej UE, a także przy wykorzystaniu funduszy norweskich i EOG czy innych programów pomocowych" - napisano.