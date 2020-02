MFiPR: coraz bliżej unijnej Strategii Karpackiej

Karpacka Rada Wykonawcza, której inauguracyjne posiedzenie odbyło się w piątek w Krasiczynie, ma ułatwić prace nad tworzeniem unijnej Strategii Karpackiej - poinformowało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Celem Strategii Karpackiej, jak podkreślono, jest wzmocnienie konkurencyjności i atrakcyjność regionu oraz ograniczenie odpływ jego mieszkańców poprzez podniesienie jakości życia na obszarze Karpat.

"Dzięki Strategii Karpackiej stworzone zostaną trwałe ramy współpracy krajów i regionów" - czytamy w komunikacie. Np. wspólne inwestycje infrastrukturalne, np. Via Carpatia, jak dodano, umożliwią poprawę komunikacji wewnątrz regionów karpackich i zwiększą ich dostępność zewnętrzna. "Strategia Karpacka może także znacząco przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa na wschodniej granicy UE i jej stabilizacji" - podkreślono.

"Wspólnie stawiamy ważny krok naprzód - inaugurujemy prace Karpackiej Rady Wykonawczej. Liczę, że to spotkanie rozpocznie nowy, aktywny rozdział naszej współpracy" - mówiła podczas inauguracyjnego spotkania KRW minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Jak podkreślono, KRW ma ułatwić skuteczne prowadzenie dalszych prac nad unijną Strategią Karpacką.

W skład Karpackiej Rady Wykonawczej wchodzą przedstawiciele "właściwych ministerstw dla wymiaru makro-regionalnego". "To sygnatariusze deklaracji podpisanej w Krynicy w 2018 r. (Polska, Węgry, Ukraina i Słowacja)" - wyjaśniono. Dodatkowo do udziału w pracach rada zaprasza inne kraje karpackie, mające status obserwatora - wskazano. "Celem Karpackiej Rady Wykonawczej jest planowanie dalszych działań zmierzających do przyjęcia piątej strategii makroregionalnej UE" - czytamy.