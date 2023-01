MFiPR: czekamy na uwagi ws. projektu regulaminu KM KPO

Projekt regulaminu Komitetu Monitorującego KPO został wysłany 26 stycznia do wszystkich członków KM KPO – poinformowało w poniedziałek PAP Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Naszym celem jest zebranie uwag i propozycji zmian do regulaminu oraz uzgodnienie jego zapisów - dodał resort.

W przekazanym PAP stanowisku MFiPR odniosło się do doniesień medialnych, jakoby regulamin prac Komitetu Monitorującego KPO miał oznaczać, że będzie to instytucja fasadowa.

"Projekt regulaminu Komitetu Monitorującego KPO wysłaliśmy 26 stycznia do wszystkich członków KM KPO" - zaznaczyło ministerstwo. "Projekt regulaminu jest obecnie w trakcie konsultacji i wszyscy członkowie Komitetu mogą zgłaszać do niego swoje uwagi do 9 lutego br. To oznacza, że treść regulaminu nie jest jeszcze przesądzona" - podkreślił resort.

"Naszym celem jest ustalenie ze wszystkimi członkami KM zasad i sposobu pracy Komitetu, zebranie propozycji rozwiązań oraz docelowo uzgodnienie zapisów przed pierwszym posiedzeniem KM. Chcemy, żeby dyskusja na pierwszym spotkaniu, koncentrowała się na sprawach merytorycznych, dotyczących przede wszystkim wdrażania KPO, a nie na zapisach technicznych regulaminu" - wyjaśniło ministerstwo funduszy.

Komitet Monitorujący to inicjatywa, która ma służyć włączeniu przedstawicieli samorządów, partnerów społecznych, gospodarczych, organizacji społeczeństwa obywatelskiego i środowiska naukowego w monitorowanie realizacji Krajowego Planu Odbudowy. Pierwsze posiedzenie KM KPO planowane jest wkrótce po złożeniu przez Polskę pierwszego wniosku o płatność do Komisji Europejskiej.

Minister funduszy i polityki regionalnej powołał Komitet Monitorujący KPO 4 sierpnia 2022 r. W jego skład wchodzą: przedstawiciele strony rządowej, samorządowej (wskazywani przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego), a także podmiotów spoza administracji, w tym: przedstawiciele świata nauki (wskazywani przez Radę Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego), organizacji pozarządowych (wskazywani przez Radę Działalności Pożytku Publicznego i Radę Dialogu z Młodym Pokoleniem), organizacji działających w obszarze praw podstawowych i niedyskryminacji, partnerzy społeczni i gospodarczy (wskazywani przez Radę Dialogu Społecznego).

Jak przekazało MFiPR, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom organizacji społeczeństwa obywatelskiego, resort poszerzył skład Komitetu Monitorującego o dodatkowych przedstawicieli organizacji pozarządowych - instytucji działających w obszarze praw podstawowych i niedyskryminacji. W efekcie KM KPO liczy obecnie 60 osób: 30 po stronie rządowej i 30 po stronie pozarządowej.

