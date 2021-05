MFiPR: do 25 maja konsultacje programu stawiającego m.in na cyberbezpieczeństwo

Większy dostęp do ultraszybkiego internetu szerokopasmowego, rozwój gospodarki opartej na danych, czy cyberbezpieczeństwo - to priorytety nowego programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy - poinformowało w środę MFiPR. Konsultacje społeczne programu trwają do 25 maja.

Jak wskazało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy na lata 2021-2027 (FERC), który jest następcą programu Polska Cyfrowa, dofinansowywanie będą mogły uzyskać projekty dot. "podłączania do ultraszybkiego internetu, usług cyfrowych czy otwierania danych".

Dodano, że priorytetem FERC będą też m.in. zaawansowane kompetencje cyfrowe. Do 25 maja trwają konsultacje społeczne programu - wskazano.

"Widzimy też miejsce na nowy typ projektów, na przykład działania wspierające ponowne wykorzystywanie informacji przez przedsiębiorstwa" - czytamy w środowej informacji MFiPR.

Dyrektor Departamentu Rozwój Cyfrowy w MFiPR Rafał Sukiennik podkreślił, że istotne będzie również wspieranie w nowej perspektywie cyberbezpieczeństwa. "Jest to zupełnie nowy temat w naszym programie, zapobieganie atakom czy też incydentom zagrażającym bezpieczeństwu w sieci" - powiedział w cytowanym w informacji odcinku podcastu Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Dodał, że resort zamierza też uruchomić "wsparcie dla instytucji, samorządów umożliwiające wdrażanie już gotowych rozwiązań cyfrowych, na przykład w obszarze zdrowia, bezpieczeństwa, klimatu, ochrony środowiska czy też kultury".

Według Sukiennika na realizację FERC ma być przeznaczone blisko 2 mld euro. "Wsparcie będzie udzielane w formie dotacji. Z tych pieniędzy będą mogli skorzystać: przedsiębiorcy, administracja publiczna, instytucje kultury i systemu szkolnictwa wyższego i także nauki oraz organizacje pozarządowe" - wskazał.

Celem programu ma być też "rozwój kompetencji cyfrowych pracowników instytucji sektora publicznego i podnoszenie świadomości korzyści płynących z zastosowania nowoczesnych technologii i e-usług publicznych".

